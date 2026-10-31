VIDEO | O afacere de familie din Jidvei, pornită cu 15.000 de euro din fonduri europene, produce sucuri 100% naturale, fără zahăr și conservanți. Îți poți transforma chiar și propria recoltă în băuturi delicioase și sănătoase
O afacere de familie din Jidvei, pornită cu 15.000 de euro din fonduri europene, produce sucuri 100% naturale, fără zahăr și conservanți. Îți poți transforma chiar și propria recoltă în băuturi delicioase și sănătoase
O mică afacere de familie din Jidvei, județul Alba, transformă, de 4 ani jumătate, fructele și legumele în sucuri naturale, fără conservanți, aditivi, apă sau zahăr. MIRAL JIDVEI a fost înființată în anul 2022, cu ajutorul unei finanțări europene de 15.000 de euro, iar produsele sale sunt tot mai căutate de cei care caută gustul autentic al fructelor.
Povestea MIRAL JIDVEI a început din dorința de a oferi comunității produse naturale, realizate din fructe și legume. Investiția a fost realizată cu fonduri europene, în valoare de 15.000 de euro, bani folosiți pentru achiziționarea echipamentelor necesare producerii și îmbutelierii sucurilor.
Astăzi, activitatea firmei este coordonată Alexandru Vereș, care spune că producția se desfășoară intens în sezonul fructelor, când oamenii vin atât pentru a cumpăra sucuri, cât și pentru a-și transforma propria recoltă în băuturi naturale.
Șase sortimente de suc, fără conservanți și zahăr adăugat
Unul dintre principalele atuuri ale produselor MIRAL JIDVEI este compoziția simplă și naturală. Sucurile nu conțin conservanți, aditivi, apă sau zahăr adăugat, păstrând gustul fructelor din care sunt obținute.
Clienții pot alege dintre mai multe combinații, potrivite pentru gusturi diferite:
– suc de mere;
– suc de mere cu sfeclă roșie;
– suc de mere cu scorțișoară;
– suc de mere cu soc;
– suc de mere cu cătină;
– suc de mere cu piersici.
Toate sortimentele sunt ambalate în recipiente de tip Bag-in-Box, de 3 litri, o variantă practică pentru păstrarea și consumul sucului acasă.
Prețurile diferă în funcție de sortiment. Un recipient de 3 litri cu suc de mere costă 25 de lei, cel cu mere și sfeclă roșie costă 28 de lei, iar sortimentele cu cătină, scorțișoară sau soc se vând cu 30 de lei.
Îți poți transforma propria recoltă de mere în suc natural
Pe lângă producerea și comercializarea propriilor sortimente, MIRAL JIDVEI oferă și servicii de prelucrare a fructelor pentru persoanele care doresc să obțină suc din recolta proprie.
Practic, oamenii pot veni cu merele sau cu alte fructe pe care le-au cules, iar firma se ocupă de transformarea acestora în suc. Tariful pentru serviciu este de 3,50 lei pentru fiecare litru de suc rezultat, materia primă fiind adusă de client.
Sezonul de producție începe, de regulă, în luna august, odată cu recoltarea merelor, și continuă în perioada următoare: ,,Anul acesta a fost unul foarte bun pentru fructe, iar cantitățile mari aduse de oameni au făcut ca activitatea să fie una intensă. O surpriză a sezonului a fost și cererea pentru prelucrarea strugurilor, din care s-au realizat cantități importante de suc”, a declarat Alexandru Vereș pentru Ziarul Unirea.
Cei care doresc să cumpere sucuri naturale MIRAL JIDVEI sau să beneficieze de serviciile de prelucrare a fructelor pot contacta firma pe profilul de Facebook Miral Jidvei, la adresa strada Gării, nr. 1 din Jidvei sau la numărul de telefon pentru comenzi: 0741 775 672.
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