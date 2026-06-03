Sport

Denis Giosu, fundașul-golgheter al Unirii Alba Iulia: „Vine finala adevărată! Jucăm cu promovarea în Liga 2 pe masă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Denis Giosu, fundașul-golgheter al Unirii Alba Iulia: „Vine finala adevărată! Jucăm cu promovarea în Liga 2 pe masă!

Denis Giosu, apărătorul central al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, este în fața unei provocări importante, prima promovare în Liga 2 din carieră, sâmbătă, meci în deplasare, baraj cu SC Popești-Leordeni.

Jucătorul arădean în vârstă de 26 de ani a ajuns titular în defensiva „alb-negrilor” profitând de o conjunctură favorabilă, accidentarea gravă în urmă cu 3 săptămâni a lui Tudor Vomir, respectiv trecerea pe linia moartă a fostului căpitan Ionuț Balaur (nu a jucat deloc în mandatul lui Dragoș Militaru).

Citește și: VIDEO: Cornel Ardei, fundașul CSM Unirea Alba Iulia după victoria netă de la Lupeni: „Vrem să promovăm și-l așteptăm pe Tudor Vomir în Liga 2”!

Promovarea reprezintă ultimul pas după un an greu în care am muncit foarte mult. Este finala adevărată, cel mai important meci al sezonului, după alte numeroase «finale» disputate în acest an. Practic jucăm cu promovarea în Liga 2 pe masă”, a punctat fundașul care a înscris golul secund al barajului semifinal de la Lupeni (3-0). A fost prima reușită din 2026 pentru jucătorul de picior stâng, care are 5 goluri în stagiunea curentă. Denis Giosu a ajuns la Alba Iulia în septembrie 2024, având la activ și 5 sezoane petrecute în ligile inferioare din Italia (Bari, Crema, Lumezzane, Luisiana). Acesta a mai disputat alte două baraje semifinale de promovare în Liga 2, ambele ratate, în 2023, cu Șoimii Lipova (0-1 și 2-2, cu CSM Deva), respectiv în 2025, cu actuala echipă (eșec la penalty-uri la Rm. Vâlcea).

*Gol pentru istorie cu Sepsi!

Giosu a marcat un gol pentru istorie, în 30 octombrie 2024, unica reușită a confruntării de poveste din grupele Cupei României, pe „Cetate”, când divizionara terță pregătită de Alexandru Pelici a învins prim-divizionara Sepsi Sfântu Gheorghe. „Deja suntem conectați la finala cu SC Popești-Leordeni. O să-i analizăm, o să ne luăm informații, așa cum am făcut-o la partida de la Lupeni. Trebuie să ne concentrăm și să facem față acestui meci în care se joacă soarta unui campionat întreg”, a menționat Denis Giosu, fost internațional de juniori al României, la loturile Under 15, 16 și 17.

foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Trei medalii pentru CS Unirea Alba Iulia la competițiile naționale de judo de la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

3 iunie 2026

De

Trei medalii pentru CS Unirea Alba Iulia la competițiile naționale de judo de la Cluj-Napoca Sportivii CS Unirea Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la două competiții naționale de judo desfășurate în weekend, la Cluj-Napoca, reușind să aducă în palmaresul clubului o medalie de aur, una de argint și una de bronz. Medalie de […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | România, fără fotbaliștii din Alba, egal cu goluri în amicalul cu Georgia, la (re)debutul lui Gică Hagi ca selecționer

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

2 iunie 2026

De

România, fără fotbaliștii din Alba, egal cu goluri în amicalul cu Georgia, la (re)debutul lui Gică Hagi ca selecționer Fără vreunul dintre fotbaliștii din Alba, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, în lot, naționala de fotbal a României a remizat, 1-1 (0-0), în deplasare, la Tbilisi, cu Georgia, marți, 2 iunie 2026, la primul meci cu […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Ariana Iosa, arbitru asistent în cadrul Comisiei Județene de Arbitri Alba, la prima etapă a programului „Cavalerii Viitorului 8”: „Suntem mândri de tine!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 15 ore

în

2 iunie 2026

De

Ariana Iosa, arbitru asistent în cadrul Comisiei Județene de Arbitri Alba, la prima etapă a programului „Cavalerii Viitorului 8”: „Suntem mândri de tine!” Marți, 2 iunie 2026, la Cluj-Napoca, Ariana Iosa, arbitru asistent în cadrul Comisiei Județene de Arbitri Alba, a participat la prima etapă a programului „Cavalerii Viitorului 8”, continuând astfel tradiția reprezentării arbitrajului […]

Citește mai mult