Denis Giosu, fundașul-golgheter al Unirii Alba Iulia: „Vine finala adevărată! Jucăm cu promovarea în Liga 2 pe masă!
Denis Giosu, fundașul-golgheter al Unirii Alba Iulia: „Vine finala adevărată! Jucăm cu promovarea în Liga 2 pe masă!
Denis Giosu, apărătorul central al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, este în fața unei provocări importante, prima promovare în Liga 2 din carieră, sâmbătă, meci în deplasare, baraj cu SC Popești-Leordeni.
Jucătorul arădean în vârstă de 26 de ani a ajuns titular în defensiva „alb-negrilor” profitând de o conjunctură favorabilă, accidentarea gravă în urmă cu 3 săptămâni a lui Tudor Vomir, respectiv trecerea pe linia moartă a fostului căpitan Ionuț Balaur (nu a jucat deloc în mandatul lui Dragoș Militaru).
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„Promovarea reprezintă ultimul pas după un an greu în care am muncit foarte mult. Este finala adevărată, cel mai important meci al sezonului, după alte numeroase «finale» disputate în acest an. Practic jucăm cu promovarea în Liga 2 pe masă”, a punctat fundașul care a înscris golul secund al barajului semifinal de la Lupeni (3-0). A fost prima reușită din 2026 pentru jucătorul de picior stâng, care are 5 goluri în stagiunea curentă. Denis Giosu a ajuns la Alba Iulia în septembrie 2024, având la activ și 5 sezoane petrecute în ligile inferioare din Italia (Bari, Crema, Lumezzane, Luisiana). Acesta a mai disputat alte două baraje semifinale de promovare în Liga 2, ambele ratate, în 2023, cu Șoimii Lipova (0-1 și 2-2, cu CSM Deva), respectiv în 2025, cu actuala echipă (eșec la penalty-uri la Rm. Vâlcea).
*Gol pentru istorie cu Sepsi!
Giosu a marcat un gol pentru istorie, în 30 octombrie 2024, unica reușită a confruntării de poveste din grupele Cupei României, pe „Cetate”, când divizionara terță pregătită de Alexandru Pelici a învins prim-divizionara Sepsi Sfântu Gheorghe. „Deja suntem conectați la finala cu SC Popești-Leordeni. O să-i analizăm, o să ne luăm informații, așa cum am făcut-o la partida de la Lupeni. Trebuie să ne concentrăm și să facem față acestui meci în care se joacă soarta unui campionat întreg”, a menționat Denis Giosu, fost internațional de juniori al României, la loturile Under 15, 16 și 17.
foto: Lucian DANCIU
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