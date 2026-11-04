Update foto | Accident grav pe autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu: O cisternă încărcată cu acid sulfuric, implicată. O persoană, încarcerată

Accident grav pe autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu: O cisternă încărcată cu acid sulfuric, implicată. O persoană, posibil încarcerată

Un accident rutier grav, în care este implicată o cisternă, s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul 297, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, miercuri seara.

Din primele informații o persoană ar fi încarcerată.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1 km 297, sens Sebes-Sibiu.

In accident este implicată o cisternă, o persoana posibil incarcerată.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 descarcerare si 1 echipaj de prim ajutor.

ISU Alba: Cisterna este încărcată cu acid sulfuric

Din informațiile primite cisterna este încărcată cu acid sulfuric. Se efectuează recunoașterea în vederea identificării posibilelor scurgeri. De asemenea, au fost luate masuri de precauție și protecție la locul producerii accidentului.

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu 1 autospecială de stingere cu apa și spumă si 1 echipaj CBRN din cadrul ISU Sibiu, explică ISU Alba.

Persoana încarcerată este conștientă, cooperantă.

În urma recunoașterii în teren, nu există scurgeri de acid sulfuric de la cisternă. Se intervine în continuare pentru asigurarea masurilor specifice la locul accidentului și extragerea persoanei încarcerate din capul tractor.

Știre în curs de actualizare…

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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