Video | Tânăr de 22 de ani din Sibiu, reținut de polițiștii din Sebeș: A condus băut și fără permis pe un drum din Alba
Tânăr de 22 de ani din Sibiu, reținut de polițiștii din Sebeș: A condus băut și fără permis pe un drum din Alba
Un tânăr de 22 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Sebeș, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, fără permis de conducere și cu un vehicul neînmatriculat.
Conform IPJ Alba, la data de 4 noiembrie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Apoldu de Jos, județul Sibiu.
Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
Informații de background:
La data de 4 noiembrie 2026, în jurul orei 01.06, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Doștat, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că evenimentul rutier a avut loc pe DJ 141 D, pe raza localității Doștat. Un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Apoldu de Jos, județul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un autoturism care se afla parcat regulamentar, rezultând doar pagube materiale.
În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,53 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost condus la spital.
De asemenea, verificările au evidențiat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus nu este înmatriculat în circulație.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
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