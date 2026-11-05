Ministrul Florin Manole, mesaj ferm despre pensii: „Legea pensiilor nu se schimbă până în 2031. Majorarea pensiilor este însă o certitudine”

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că pensiile vor fi majorate în 2027, însă procentul de indexare urmează să fie stabilit în perioada elaborării bugetului de stat. Oficialul susține că Guvernul va aplica formula prevăzută de lege, în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu, și afirmă că există resurse bugetare pentru această măsură. În același timp, ministrul exclude categoric modificarea legii pensiilor și noi schimbări ale vârstei de pensionare.

Prezent joi, 5 noiembrie 2026 la emisiunea „Apel matinal” de la Radio România Actualități, Florin Manole a transmis un mesaj important pentru milioane de pensionari: majorarea pensiilor în anul 2027 este avută în vedere, iar decizia privind cuantumul acesteia va fi fundamentată pe prevederile legale și pe indicatorii economici.

„Există o certitudine în legătură cu nevoia de majorare a pensiilor, asta se va întâmpla. Tot spectrul public este de acord. N-a auzit până acum nicio voce publică să spună să nu crească pensiile în anul viitor”, a declarat ministrul Muncii.

Oficialul a precizat că, în acest moment, discuțiile nu vizează oportunitatea majorării, ci procentul care va fi aplicat.

„Rămâne însă o discuție despre cuantum, despre procent de fapt. Eu voi respecta legea, voi aplica formula care ține de inflație și salariul mediu, și atunci voi înainta colegilor de la Finanțe și primului ministru propunerea legală”, a explicat Florin Manole.

Ministrul susține că există bani pentru majorarea pensiilor

Întrebat direct dacă statul dispune de resursele necesare pentru creșterea pensiilor, ministrul a răspuns afirmativ.

„Da, există bani. Dacă ne uităm în legea bugetului pe anul 2026, o să vedeți că la bugetul de asigurări sociale este o analiză despre anvelopa bugetară pentru anii următori, pentru categoriile mari de cheltuieli publice, inclusiv pentru asistență socială și pensii”, a afirmat acesta.

Florin Manole a criticat, totodată, ceea ce consideră a fi un tratament diferit în dezbaterea publică atunci când vine vorba despre cheltuielile destinate pensionarilor, comparativ cu facilitățile fiscale acordate mediului privat.

„De câte ori e vorba să creștem pensii este o întrebare legitimă «de unde banii?». Când se mai taie câte o taxă de la mediul privat n-am auzit pe nimeni să întrebe «de unde acoperim banii ăia?»”, a declarat ministrul.

Acesta a insistat asupra necesității unui echilibru în societate și a unui tratament egal pentru toate categoriile economice și sociale.

„Nu putem, când e vorba despre oamenii care au muncit în țara și care au clădit țara asta la propriu, să ne întrebăm mereu de unde bani. Deși, da, trebuie să ne întrebăm asta. Dar când e vorba de mediul privat, de unde bani de ajutor de stat pentru mari companii, de unde bani de reduceri de taxe pentru mediul privat, haideți să ne întrebăm și alea, ca să avem un tratament egal”, a punctat Florin Manole.

Legea pensiilor nu va fi modificată până în 2031

Un alt subiect important abordat în emisiune a fost reprezentat de nemulțumirile sindicatelor privind anumite prevederi ale noii legi a pensiilor, în special cele referitoare la angajații care au lucrat în condiții speciale sau deosebite.

Ministrul Muncii a exclus însă posibilitatea unei noi modificări legislative, invocând angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Legea pensiilor este jalon închis în PNRR. Legea pensiilor, cu recalculare cu tot, în 2024 a adus creșteri, unele dintre ele chiar și de 40%, în anumite familii ocupaționale și în legătură cu anumite pensii”, a declarat ministrul.

Mesajul său a fost categoric:

„Nu mai intervine niciun guvern până în 2031 pe legea pensiilor, altfel vom da bani apoi din PNRR”.

Florin Manole consideră că prioritatea autorităților trebuie să fie creșterea valorii punctului de pensie, astfel încât beneficiile economice să se reflecte în veniturile tuturor pensionarilor.

„Preocupările noastre în perioada următoare trebuie să fie referitoare la majorarea punctului de pensie, astfel încât toți cei care sunt în sistem să beneficieze de bunăstarea pe care țara asta o produce”, a subliniat acesta.

Nici vârsta de pensionare nu va fi majorată

Ministrul a respins și scenariile privind o nouă creștere a vârstei de pensionare, în special în cazul militarilor și al angajaților din structurile de apărare și ordine publică.

„E tot în legea pensiilor – nu”, a răspuns Florin Manole, întrebat dacă sunt avute în vedere noi modificări ale vârstei de pensionare.

În ceea ce privește pensiile militare, oficialul a transmis că nu există niciun proiect sau plan guvernamental pentru majorarea suplimentară a vârstei de pensionare.

„Nu există niciun astfel de plan. Nu există niciun astfel de proiect. Și eu, atât timp cât voi fi în Ministerul Muncii, nu voi semna așa ceva. Mai bine plec acasă”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că sistemul are deja un calendar de creștere etapizată a vârstei de pensionare, stabilit prin lege și prin acordurile existente.

Decizia privind pensiile din 2027, așteptată odată cu bugetul

Declarațiile ministrului vin într-un moment în care Guvernul pregătește rectificarea bugetară și proiectul bugetului de stat pentru 2027. Potrivit lui Florin Manole, în această perioadă urmează să fie stabilite prioritățile financiare ale Executivului, inclusiv cele privind pensiile și celelalte beneficii sociale.

Prin urmare, pensionarii au deocamdată o promisiune privind majorarea veniturilor în 2027, dar nu și un procent oficial de indexare.

sursa: Radio România Actualități

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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