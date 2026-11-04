Video | Aiudeanul Bogdan Andone, sub presiune la FC Argeș: „Nu voi pleca de la echipă în acest moment dificil”

Aiudeanul Bogdan Andone, sub presiune la FC Argeș: „Nu voi pleca de la echipă în acest moment dificil”

„Nu voi pleca de la echipă în acest moment dificil”, a anunțat antrenorul aiudean Bogdan Andone, miercuri, 4 noiembrie 2026, în conferința de presă premergătoare meciului FC Argeș – Dinamo din SuperLiga.

Bogdan Andone este sub presiune la FC Argeș în contextul rezultatelor sub așteptări obținute de echipa din Pitești în campionat în ultima perioadă.

„Împreună cu oamenii cu care colaborez voi încerca să îndrept lucrurile la echipă. Sunt convins că vom reuși acest lucru.

Cred că în acest moment obiectivul rezonabil este ca FC Argeș să fie în SuperLiga și în sezonul viitor”, a declarat Bogdan Andone.

FC Argeș ocupă locul 13 în SuperLiga, cu doar 12 puncte după 14 etape. Echipa din Pitești nu a mai câștigat în campionat de pe 9 august 2026.

sursa video: FC Argeș TV

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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