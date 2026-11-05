Curier Județean

Foto | Controale făcute de Poliția Alba, în pragul sezonului rece: Ce verifică oamenii legii la autovehicule

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Foto | Controale făcute de Poliția Alba, în pragul sezonului rece: Ce verifică oamenii legii la autovehicule

În luna noiembrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară activități pentru creșterea siguranței rutiere în sezonul rece, în cadrul unor acțiuni organizate la nivel național.

Petrecerea Divorțaților

Activitățile vizează verificarea stării tehnice a autovehiculelor, legalitatea transportului rutier de persoane, precum și prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum și al altor abateri de la normele rutiere, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Alba.

În cadrul controalelor, polițiștii vor verifica starea tehnică a autovehiculelor, în special anvelopele, sistemele de iluminare și semnalizare și sistemul de frânare, legalitatea transporturilor rutiere de persoane, inclusiv documentele și autorizațiile necesare, respectarea regulilor privind perioadele de conducere și de odihnă, acolo unde acestea sunt aplicabile, respectarea regimului legal de viteză, a distanței de siguranță și a regulilor privind efectuarea manevrelor în trafic.

O parte dintre verificări se vor desfășura în colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român.

Totodată, polițiștii desfășoară activități preventiv-educative și transmit recomandări participanților la trafic pentru adoptarea unui comportament responsabil, în condițiile specifice sezonului rece.

Polițiștii adresează următoarele recomandări conducătorilor auto:

– verificați starea tehnică a autovehiculelor înainte de a pleca la drum;
– echipați corespunzător autovehiculele pentru condițiile de iarnă;
– adaptați viteza la starea carosabilului și condițiile meteorologice;
– păstrați o distanță suficientă față de celelalte vehicule;
– evitați manevrele riscante și manifestați prudență sporită în trafic.

Prin aceste activități, polițiștii urmăresc prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Video | Percheziții în șase județe într-un dosar de proxenetism: 11 bărbați și o femeie, acuzați că ar fi determinat 15 tinere să practice prostituția în mai multe orașe din România, printre care și Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

5 noiembrie 2026

De

Percheziții în șase județe într-un dosar de proxenetism: 11 bărbați și o femeie, acuzați că ar fi determinat 15 tinere să practice prostituția în mai multe orașe din România, printre care și Alba Iulia Polițiștii din Constanța au efectuat percheziții în șase județe și în municipiul București, într-un dosar de proxenetism în care sunt cercetați […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Arhiepiscopul Irineu, binecuvântare și îndrumare duhovnicească pentru doi studenți internaționali din Rwanda și Kenya

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

5 noiembrie 2026

De

Arhiepiscopul Irineu, binecuvântare și îndrumare duhovnicească pentru doi studenți internaționali din Rwanda și Kenya Doi tineri din Rwanda și Kenya, care studiază la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu și sprijin pentru parcursul lor academic și duhovnicesc. În dimineața zilei de miercuri, 4 noiembrie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte […]

Citește mai mult

Curier Județean

5 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

5 noiembrie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 5 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult