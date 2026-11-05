Foto | Controale făcute de Poliția Alba, în pragul sezonului rece: Ce verifică oamenii legii la autovehicule
Foto | Controale făcute de Poliția Alba, în pragul sezonului rece: Ce verifică oamenii legii la autovehicule
În luna noiembrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară activități pentru creșterea siguranței rutiere în sezonul rece, în cadrul unor acțiuni organizate la nivel național.
Activitățile vizează verificarea stării tehnice a autovehiculelor, legalitatea transportului rutier de persoane, precum și prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum și al altor abateri de la normele rutiere, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Alba.
În cadrul controalelor, polițiștii vor verifica starea tehnică a autovehiculelor, în special anvelopele, sistemele de iluminare și semnalizare și sistemul de frânare, legalitatea transporturilor rutiere de persoane, inclusiv documentele și autorizațiile necesare, respectarea regulilor privind perioadele de conducere și de odihnă, acolo unde acestea sunt aplicabile, respectarea regimului legal de viteză, a distanței de siguranță și a regulilor privind efectuarea manevrelor în trafic.
O parte dintre verificări se vor desfășura în colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român.
Totodată, polițiștii desfășoară activități preventiv-educative și transmit recomandări participanților la trafic pentru adoptarea unui comportament responsabil, în condițiile specifice sezonului rece.
Polițiștii adresează următoarele recomandări conducătorilor auto:
– verificați starea tehnică a autovehiculelor înainte de a pleca la drum;
– echipați corespunzător autovehiculele pentru condițiile de iarnă;
– adaptați viteza la starea carosabilului și condițiile meteorologice;
– păstrați o distanță suficientă față de celelalte vehicule;
– evitați manevrele riscante și manifestați prudență sporită în trafic.
Prin aceste activități, polițiștii urmăresc prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.
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