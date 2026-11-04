Aiudeanul Andrei Cordea pleacă în China! CFR Cluj a ajuns la un acord cu Yunnan Yukun. Transferul a fost parafat, iar fotbalistul se pregătește de o nouă aventură în Asia

Aiudeanul Andrei Cordea este pe punctul de a încheia aventura la CFR Cluj, după ce negocierile cu formația chineză Yunnan Yukun au ajuns la un deznodământ favorabil. Potrivit informațiilor publicate de TRUmedia, cele două cluburi au semnat contractul de transfer în cursul nopții, iar mutarea fotbalistului este programată pentru perioada de mercato din ianuarie 2027.

În vârstă de 27 de ani, extrema dreaptă a CFR-ului urmează să facă pasul către campionatul Chinei, într-o tranzacție care poate reprezenta o afacere importantă pentru clubul din Gruia și o oportunitate financiară considerabilă pentru jucător.

CFR Cluj și Yunnan Yukun au parafat transferul. Aproximativ 700.000 de euro pentru Cordea

Conform informațiilor obținute de TRUmedia, CFR Cluj și Yunnan Yukun au ajuns la un acord privind transferul lui Andrei Cordea, suma vehiculată fiind de aproximativ 700.000 de euro.

Negocierile au pornit de la o ofertă inițială de 500.000-550.000 de euro, însă oficialii ardeleni au încercat să obțină o compensație financiară mai consistentă pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Un detaliu important al negocierilor îl reprezintă contribuția de solidaritate FIFA, în valoare de 5%, destinată cluburilor care au contribuit la formarea fotbalistului. Potrivit sursei citate, oficialii chinezi au acceptat să suporte și acest cost, estimat la aproximativ 30.000 de euro, pentru a facilita încheierea tranzacției.

Anterior, FANATIK a relatat că oferta de bază a clubului asiatic era de aproximativ 550.000 de euro, la care se adăugau componente financiare legate de bonusuri și renunțarea jucătorului la anumite salarii.

Salariu de aproximativ 800.000 de euro pe an în China

Unul dintre principalele argumente care au cântărit în decizia lui Andrei Cordea este oferta salarială primită din partea formației asiatice.

Potrivit informațiilor publicate de TRUmedia, fotbalistul ar urma să semneze un contract valabil pentru un sezon, cu posibilitatea prelungirii pentru încă un an. Salariul anual ar fi de aproximativ 800.000 de euro, la care s-ar adăuga bonusuri de performanță și alte beneficii.

Alte informații apărute anterior în presa sportivă, inclusiv la Digi Sport și FANATIK, indicau o remunerație care s-ar putea apropia de un milion de euro anual.

Astfel, mutarea în China i-ar putea aduce fotbalistului un câștig financiar considerabil, superior celui pe care îl avea la formația din Gruia.

Yunnan Yukun, destinația lui Andrei Cordea. Alți doi români evoluează la formația chineză

Yunnan Yukun, formația care a insistat pentru transferul lui Cordea, evoluează în prima ligă a Chinei și are deja în lot doi fotbaliști români cunoscuți publicului din România: Andrei Burcă și Alexandru Ioniță.

Prezența celor doi ar putea reprezenta un avantaj pentru adaptarea fostului jucător de la CFR Cluj la noul campionat și la viața din China.

Interesul formației asiatice pentru Cordea a devenit public în a doua jumătate a lunii octombrie. Pe 30 octombrie 2026, FANATIK a relatat despre existența unei oferte oficiale, iar ulterior au apărut informații referitoare la identitatea clubului interesat.

Ioan Varga a confirmat plecarea lui Andrei Cordea

Finanțatorul CFR-ului, Ioan Varga, a confirmat încă din 2 noiembrie că a acceptat plecarea fotbalistului în China. Acesta a precizat că mutarea se va realiza în perioada de iarnă și că decizia a fost influențată în special de componenta financiară a ofertei.

Potrivit declarațiilor oferite pentru Digi Sport, valoarea totală a tranzacției s-ar putea apropia de un milion de euro dacă sunt luate în calcul suma de transfer, banii la care renunță jucătorul, bonusurile și celelalte componente financiare.

Ioan Varga a recunoscut că despărțirea reprezintă o pierdere sportivă pentru CFR Cluj, însă a transmis că echipa are deja în vedere soluții pentru acoperirea plecării fotbalistului.

Cifre impresionante la CFR Cluj

Aiudeanul Andrei Cordea a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2025, după despărțirea de Al-Tai FC (Arabia Saudită), unde juca din 2023.

Andrei Cordea a devenit rapid unul dintre oamenii importanți ai formației clujene, contribuind decisiv la rezultatele echipei prin golurile și pasele decisive reușite.

În cele 56 de apariții în tricoul CFR-ului, fotbalistul a marcat 21 de goluri și a oferit nouă pase decisive, conform bilanțului vehiculat în presa sportivă.

Randamentul său ofensiv explică interesul cluburilor din străinătate și importanța pe care o are această tranzacție pentru formația patronată de Ioan Varga.

Când va pleca Andrei Cordea în China?

Deși documentele transferului dintre cluburi ar fi fost semnate, plecarea efectivă a fotbalistului este programată pentru perioada de mercato din ianuarie 2027.

Până atunci, urmează să fie parcurse formalitățile administrative și sportive necesare înregistrării transferului și integrării jucătorului în noua echipă.

Pentru CFR Cluj, tranzacția reprezintă o oportunitate de a obține venituri importante din plecarea unui fotbalist adus inițial fără indemnizație de transfer. Pentru Andrei Cordea, aventura asiatică poate însemna un salt financiar considerabil și o nouă experiență internațională, într-un campionat în care va avea ocazia să evolueze alături de alți doi români.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal