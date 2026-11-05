Video | Controale de amploare în spitalele publice, după ce ministrul Sănătății a constatat pe proprie piele cât de greu se poate face o programare: „Cine crede că fentează regulile, se înșală!”
Controale de amploare în spitalele publice, după ce ministrul Sănătății a constatat pe proprie piele cât de greu se poate face o programare: „Cine crede că fentează regulile, se înșală!”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declanșat controale extinse în spitalele publice din România, după ce a verificat personal cât de dificil este pentru un pacient să obțină o programare la neurologie. În urma apelurilor telefonice efectuate la mai multe unități medicale, oficialul a descoperit diferențe majore în modul de organizare a serviciilor și de comunicare cu pacienții.
Decizia vine după ce ministerul a primit numeroase sesizări din partea unor persoane care reclamă că încearcă zile la rând să contacteze spitalele fără să primească un răspuns sau că sunt informate în mod repetat că nu mai există locuri disponibile pentru consultații.
Pentru a verifica situația, Rogobete a sunat personal la mai multe spitale, încercând să obțină o programare la neurologie pentru „bunica sa”. Dacă în unele unități personalul a răspuns prompt, iar programările au putut fi obținute într-un interval rezonabil, în altele accesul la o consultație s-a dovedit extrem de dificil. Mai mult, în anumite cazuri, pacienții erau îndrumați către clinici din afara spitalelor.
În acest context, ministrul a dispus, începând de joi, verificări ample prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Controalele vor viza organizarea sistemului de programări, pontajele personalului medical și activitatea ambulatoriilor de specialitate.
Printre unitățile vizate se află și Spitalul Colentina, unde verificările au fost demarate încă din prima zi.
Alexandru Rogobete a subliniat că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate reprezintă una dintre prioritățile ministerului și a avertizat că nu va tolera neregulile care limitează accesul pacienților la servicii medicale.
„Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist!”, a transmis ministrul.
Acesta a atras atenția și asupra responsabilității managerilor de spitale, care trebuie să asigure o organizare eficientă a activității medicale și un acces real al pacienților la consultații.
„Cine crede că «fentează» regulile, se înșală!”, a avertizat Alexandru Rogobete, precizând că va continua să verifice personal situația din spitalele publice și va lua măsuri acolo unde vor fi descoperite probleme.
Ministrul susține că accesul la un medic specialist trebuie să fie un proces firesc, nu o cursă birocratică în care pacienții sunt nevoiți să insiste zile întregi pentru a obține o simplă programare.
foto: arhivă
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