Un pod de pe DJ 106F, prins între două proprietăți: Consiliul Județean Alba corectează o eroare cadastrală veche de ani de zile

Suprafața unui teren aferent drumului județean DJ 106F, din comuna Gârbova, va fi modificată în evidențele cadastrale de la 368 la 452 de metri pătrați. Documentația propusă spre aprobare Consiliului Județean Alba în ședința extraordinară de luni, 5 octombrie 2026 clarifică delimitarea terenului pe care se află un pod de la kilometrul 13+978, în condițiile în care construcția aparține domeniului public al județului, iar terenul este proprietatea Statului Român, administrată de Apele Române.

O eroare de măsurare și reprezentare în planul cadastral digital determină Consiliul Județean Alba să revină asupra unei hotărâri adoptate în urmă cu șapte ani, care vizează tronsoanele drumului județean DJ 106F, pe traseul DN 1 (Camping Cut) – Câlnic – Reciu – Gârbova – limita județului Sibiu.

Proiectul de hotărâre nr. 227, înregistrat la 29 septembrie 2026, propune actualizarea datelor cadastrale pentru un imobil situat în extravilanul comunei Gârbova, în zona kilometrului 13+978, unde se află un pod inclus în inventarul domeniului public al județului Alba.

Miza administrativă este una precisă: corectarea suprafeței înscrise în Cartea Funciară nr. 80512 Gârbova și repoziționarea terenului pe limitele efectiv măsurate în teren.

De la 368 la 452 de metri pătrați: ce s-a descoperit în documentația cadastrală

Potrivit referatului de aprobare, imobilul figurează în prezent în Cartea Funciară nr. 80512 Gârbova cu o suprafață de 368 de metri pătrați. În urma verificărilor topografice, autoritățile au constatat că, pe anumite porțiuni, limitele rezultate din documentația de primă înregistrare nu corespund în totalitate cu limitele reale ale imobilului.

Noua măsurătoare indică o suprafață de 452 de metri pătrați, ceea ce înseamnă o diferență de 84 de metri pătrați față de evidența existentă, respectiv o creștere de aproximativ 22,8%.

Documentația propune rectificarea coordonatelor de contur și repoziționarea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, astfel încât datele oficiale să reflecte situația identificată în teren.

Este important de precizat că proiectul nu prezintă această operațiune drept o extindere fizică a drumului sau o achiziție de teren, ci drept o corectare a unei erori de înregistrare cadastrală.

Podul aparține Județului Alba, terenul este al Statului Român

Un element esențial al documentației îl reprezintă delimitarea proprietății asupra terenului și construcției.

Podul de la kilometrul 13+978, identificat în documentație drept construcția C1 – culee pod, are o suprafață construită la sol de 138 de metri pătrați și aparține domeniului public al Județului Alba.

În schimb, terenul aferent, în suprafață măsurată de 452 de metri pătrați, figurează în proprietatea Statului Român, în cotă de 1/1, cu drept de administrare exercitat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române”, respectiv Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Această distincție este păstrată explicit în proiectul de hotărâre. Nu se propune transferul terenului în proprietatea județului, ci actualizarea suprafeței și a identificării cadastrale, cu menținerea titularilor drepturilor de proprietate și administrare.

Documentația identifică tronsonul aferent DJ 106F între kilometrii 13+974 și 13+992, iar construcția podului la kilometrul 13+978.

Hotărârea din 2019, modificată după șapte ani

În iunie 2019, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 138, prin care și-a însușit documentațiile tehnice cadastrale necesare înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică asupra tronsoanelor din DJ 106F.

Actualul proiect vizează modificarea articolului 1, alineatul 11, din acea hotărâre, pentru a introduce datele cadastrale actualizate privind terenul și podul din Gârbova.

Restul prevederilor hotărârii din 2019 rămân neschimbate.

Prin această modificare, administrația județeană urmărește să asigure concordanța dintre documentația cadastrală, situația juridică a imobilului și inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Alba.

Imobilul este menționat la poziția 40 din inventarul atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Cine a realizat măsurătorile și ce urmează

Documentația tehnică a fost întocmită de societatea MERCURY GEOSYSTEMS SRL, prin expertul topograf Avram Florin Rășinariu, și a fost înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 19650 din 24 septembrie 2026.

Direcția gestionarea patrimoniului a analizat documentația și a consemnat că aceasta este corect întocmită, recomandând promovarea unui proiect de hotărâre.

La rândul său, Direcția juridică a emis referatul de legalitate nr. 19946 din 29 septembrie 2026, în care apreciază că proiectul respectă cadrul normativ aplicabil și poate fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor județeni în ședința din octombrie 2026.

După însușirea documentației de către Consiliul Județean Alba, aceasta urmează să fie depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, prin Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sebeș, pentru actualizarea datelor imobilului.

Fără impact financiar declarat asupra bugetului județean

În referatul de aprobare se precizează că proiectul nu are impact financiar asupra bugetului județului Alba și nu identifică un impact socio-economic sau asupra mediului.

De asemenea, documentația nu indică necesitatea unor modificări instituționale sau funcționale și nu prevede parcurgerea procedurii de transparență decizională reglementate de Legea nr. 52/2003.

Implementarea hotărârii va reveni președintelui Consiliului Județean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului și Direcția dezvoltare și bugete.

foto – cu rol ilustrativ

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