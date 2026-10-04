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Foto | Judecătorul Claudiu-Marian Drăgușin, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în vizită la Judecătoria Alba Iulia: Întâlnire cu judecători din Alba Iulia și Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Judecătorul Claudiu-Marian Drăgușin, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în vizită la Judecătoria Alba Iulia: Întâlnire cu judecători din Alba Iulia și Blaj

Judecătoria Alba Iulia a primit, zilele trecute, vizita judecătorului Claudiu-Marian Drăgușin, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Petrecerea Divorțaților

Întâlnirea, la care au participat judecători ai Judecătoriei Alba Iulia și ai Judecătoriei Blaj, a avut caracterul unui dialog profesional privind funcționarea instanțelor și provocările actuale ale activității judiciare.

Printre principalele teme discutate s-au numărat implementarea Procedurii de gestionare a activității instanțelor judecătorești în raport de capacitatea de procesare a cauzelor, aplicabilă începând cu 15 septembrie 2026, proiectul ECRIS V, precum și alte aspecte de interes semnalate de colegii judecători.

„Mulțumim domnului judecător Claudiu Dragusin pentru disponibilitatea pentru dialog și pentru discuția aplicată asupra problemelor întâlnite în activitatea curentă a instanțelor”, au transmis reprezentanții Judecătoriei Alba Iulia.

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