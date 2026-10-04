5 octombrie 2026 | Senatul, sub presiunea transportatorilor: Vot decisiv pentru suspendarea amenzilor TollRo. Șoferii de camioane ar putea scăpa de sancțiuni până în martie 2027

Senatul, sub presiunea transportatorilor: Vot decisiv pentru suspendarea amenzilor TollRo. Șoferii de camioane ar putea scăpa de sancțiuni până în martie 2027

Blocajele și erorile noului sistem de taxare pe kilometru TollRo ajung luni, 5 octombrie 2026, pe masa plenului Senatului.

Aleșii vor dezbate și vota o inițiativă legislativă care vizează suspendarea amenzilor și a tarifului fix de 2.000 de lei, într-o perioadă de tranziție ce ar putea fi prelungită până la 15 sau 31 martie 2027.

Presiunea transportatorilor, care au declanșat proteste ample în țară după problemele tehnice și erorile aplicației oficiale, forțează o intervenție legislativă de urgență.

Pe agenda Senatului se află și proiectul L441/2026, care propune completarea Legii nr. 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere, cu scopul de a corecta mecanismul de taxare contestat de patronatele din transporturi.

În paralel, ministrul interimar al Transporturilor a anunțat că nu va valida ordinele de sancționare atât timp cât platforma CNAIR continuă să înregistreze disfuncționalități.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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