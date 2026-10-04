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5 octombrie 2026 | Senatul, sub presiunea transportatorilor: Vot decisiv pentru suspendarea amenzilor TollRo. Șoferii de camioane ar putea scăpa de sancțiuni până în martie 2027

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Senatul, sub presiunea transportatorilor: Vot decisiv pentru suspendarea amenzilor TollRo. Șoferii de camioane ar putea scăpa de sancțiuni până în martie 2027

Blocajele și erorile noului sistem de taxare pe kilometru TollRo ajung luni, 5 octombrie 2026, pe masa plenului Senatului.

Petrecerea Divorțaților

Aleșii vor dezbate și vota o inițiativă legislativă care vizează suspendarea amenzilor și a tarifului fix de 2.000 de lei, într-o perioadă de tranziție ce ar putea fi prelungită până la 15 sau 31 martie 2027.

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Presiunea transportatorilor, care au declanșat proteste ample în țară după problemele tehnice și erorile aplicației oficiale, forțează o intervenție legislativă de urgență.

Pe agenda Senatului se află și proiectul L441/2026, care propune completarea Legii nr. 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere, cu scopul de a corecta mecanismul de taxare contestat de patronatele din transporturi.

În paralel, ministrul interimar al Transporturilor a anunțat că nu va valida ordinele de sancționare atât timp cât platforma CNAIR continuă să înregistreze disfuncționalități.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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