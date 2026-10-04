5 octombrie 2026 | Senatul, sub presiunea transportatorilor: Vot decisiv pentru suspendarea amenzilor TollRo. Șoferii de camioane ar putea scăpa de sancțiuni până în martie 2027
Senatul, sub presiunea transportatorilor: Vot decisiv pentru suspendarea amenzilor TollRo. Șoferii de camioane ar putea scăpa de sancțiuni până în martie 2027
Blocajele și erorile noului sistem de taxare pe kilometru TollRo ajung luni, 5 octombrie 2026, pe masa plenului Senatului.
Aleșii vor dezbate și vota o inițiativă legislativă care vizează suspendarea amenzilor și a tarifului fix de 2.000 de lei, într-o perioadă de tranziție ce ar putea fi prelungită până la 15 sau 31 martie 2027.
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Presiunea transportatorilor, care au declanșat proteste ample în țară după problemele tehnice și erorile aplicației oficiale, forțează o intervenție legislativă de urgență.
Pe agenda Senatului se află și proiectul L441/2026, care propune completarea Legii nr. 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere, cu scopul de a corecta mecanismul de taxare contestat de patronatele din transporturi.
În paralel, ministrul interimar al Transporturilor a anunțat că nu va valida ordinele de sancționare atât timp cât platforma CNAIR continuă să înregistreze disfuncționalități.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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