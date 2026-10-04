Student Sport Alba Iulia, eșec drastic în Liga 2 și la Under 17, la fotbal feminin

Student Sport Alba Iulia, eșec drastic în Liga 2, dar și la Under 17, prima înfrângere stagională

Student Sport Alba Iulia, care colaborează cu Corvinul Hunedoara, a pierdut drastic, 0-11 (0-6), partida din etapa a cincea a Seriei 2 din Liga 2, în deplasare cu CS Vâlcea.

Gruparea albaiuliană este pe locul 6 al Seriei 2, cu 4 puncte (golaveraj 7-35), iar runda viitoare stă, următoarea partidă fiind la Micești, cu Feminin Baia Mare, peste 3 săptămâni (25 octombrie). În acest sezon au mai fost alte eșecuri drastice, 1-11 cu ASA Tg. Mureș și 0-12 cu Universitatea Cluj

Și la Under 17 s-a înregistrat o înfrângere, prima stagională, 2-5 (1-2), la LPS Bistrița, goluri marcate de Andreea Csaszar (a egalat, minutul 10) și Sonia Șipoș (ultima reușită, 88). După două etape, poziția secundă în Seria 4, cu 6 puncte (golaveraj 10-8), delpțite de LPS Bistrița. Sâmbătă, 10 octombrie, partidă internă cu Interstar Sibiu.

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