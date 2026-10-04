Sport

Student Sport Alba Iulia, eșec drastic în Liga 2 și la Under 17, la fotbal feminin

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Student Sport Alba Iulia, eșec drastic în Liga 2, dar și la Under 17, prima înfrângere stagională

Student Sport Alba Iulia, care colaborează cu Corvinul Hunedoara, a pierdut drastic, 0-11 (0-6), partida din etapa a cincea a Seriei 2 din Liga 2, în deplasare cu CS Vâlcea.

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Petrecerea Divorțaților

Gruparea albaiuliană este pe locul 6 al Seriei 2, cu 4 puncte (golaveraj 7-35), iar runda viitoare stă, următoarea partidă fiind la Micești, cu Feminin Baia Mare, peste 3 săptămâni (25 octombrie). În acest sezon au mai fost alte eșecuri drastice, 1-11 cu ASA Tg. Mureș și 0-12 cu Universitatea Cluj

Și la Under 17 s-a înregistrat o înfrângere, prima stagională, 2-5 (1-2), la LPS Bistrița, goluri marcate de Andreea Csaszar (a egalat, minutul 10) și Sonia Șipoș (ultima reușită, 88). După două etape, poziția secundă în Seria 4, cu 6 puncte (golaveraj 10-8), delpțite de LPS Bistrița. Sâmbătă, 10 octombrie, partidă internă cu Interstar Sibiu.

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