Update Foto | Accident grav pe DN 75, la ieșire din Câmpeni spre Vadu Moților: Mașină intrată într-un cap de pod. Doi răniți

Accident grav pe DN 75, la ieșire din Câmpeni spre Vadu Moților: Mașină intrată într-un cap de pod. Doi răniți

Un accident rutier grav s-a produs în după amiaza zilei de duminică, 4 octombrie 2026 pe DN 75, în Alba.

„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru descarcerare și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 75, la ieșirea din Câmpeni spre localitatea Vadu Moților.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 1 auto iesit in decor, posibil 1 persoană încarcerată, inconștientă.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ”, a transmis ISU Alba la ora 15.15.

„Traficul rutier este îngreunat pe DN 75, la ieșire din orașul Câmpeni spre Vadu Moților, din cauza unui accident rutier.

Din primele date, un autoturism ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier”, a precizat IPJ Alba.

UPDATE ISU Alba, ora 15.33:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

Din autoturism a fost extrasă o persoană (sex feminin, aprox. 57 ani), conștientă, cu politraumatisme, și predată echipajelor medicale.

De asemenea o alta persoană, bărbat aprox. 54 ani este asistată medical la fața locului.

foto: ISU Alba

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