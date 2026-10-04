Curier Județean

Bătaie la o nuntă din Lancrăm: Un bărbat, condamnat după ce a lovit un alt invitat cu pumnii, picioarele și cu o piatră

Ioana Oprean

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Bătaie la o nuntă din Lancrăm: Un bărbat, condamnat după ce a lovit un alt invitat cu pumnii, picioarele și cu o piatră

Un conflict izbucnit în zorii zilei de 19 iunie 2022, la finalul unei nunți, în parcarea unui local din Lancrăm, s-a încheiat în instanță, la patru ani distanță. Judecătoria Sebeș a pronunțat pe 16 septembrie 2026 sentința prin care un bărbat din Sângătin a fost găsit vinovat de lovire sau alte violențe.

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Potrivit instanței, în jurul orei 05:15 mai mulți invitați așteptau un microbuz care să îi ducă acasă. Inculpatul, aflat sub influența alcoolului, a răsturnat o masă de pe terasă. Un alt invitat, aflat și el sub influența alcoolului, i-a atras atenția să înceteze. Discuția a degenerat, iar cei doi s-au îmbrâncit și au încercat să se lovească reciproc.

Instanța a reținut că, deși martorii au încercat de mai multe ori să-i despartă, inculpatul a continuat agresiunea. El l-a lovit pe bărbat cu pumnii și cu picioarele, inclusiv după ce acesta căzuse la pământ, apoi a luat o piatră și l-a lovit în zona capului.

Imaginile camerelor de supraveghere, vizionate în cursul urmăririi penale, au fost coroborate cu declarațiile martorilor. Instanța a constatat că între martori există unele neconcordanțe, pe care le-a considerat justificate de caracterul rapid al evenimentului, de starea emoțională a celor prezenți și de consumul de alcool.

Un certificat medico-legal a consemnat traumatism cranio-cerebral cu plagă suturată în regiunea occipitală stângă, hematom în jurul ochiului stâng, contuzii și o plagă la buza inferioară. Leziunile au necesitat 8–9 zile de îngrijiri medicale.

Instanța a notat că nici persoana vătămată nu a fost pasivă. Aceasta a întreținut conflictul, a adresat injurii și amenințări și a reușit, la rândul ei, să-l lovească pe inculpat. Judecătorii au apreciat acest comportament ca fiind în favoarea inculpatului la stabilirea pedepsei. Inculpatul a susținut că a fost provocat, însă acuzarea nu a reținut o stare de provocare în sensul legii.

Inculpatul a recunoscut faptele și a cerut judecata în procedură simplificată, ceea ce i-a redus limitele de pedeapsă cu o treime. Fiind la prima abatere, angajat și cu copii minori în întreținere, a primit 6 luni de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, pe 2 ani. În acest interval trebuie să respecte măsurile de supraveghere stabilite de Serviciul de Probațiune, să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la o primărie din zonă.

Victima ceruse inițial 50.000 de lei daune morale. Instanța a considerat suma excesivă și a acordat 7.500 de lei, apreciind că aceasta corespunde suferințelor fizice și psihice efectiv produse. Inculpatul va plăti și 1.100 de lei cheltuieli judiciare către stat.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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