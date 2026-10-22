Turneu de șah „Camarazi pe tabla de șah” organizat de AMVVD Alba | Vezi când se desfășoară, în 2 noiembrie, turneu de fotbal
Turneu de șah „Camarazi pe tabla de șah” organizat de AMVVD Alba | Vezi când se desfășoară. În 2 noiembrie, turneu de fotbal
Cu prilejul Zilei VTO, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități – Filiala Alba organizează cea de-a doua ediție a turneului de șah „Camarazi pe tabla de șah”, o întâlnire dedicată spiritului camaraderesc, pasiunii pentru șah și valorilor care ne unesc.
Evenimentul are loc vineri, 6 noiembrie, la sediul AMVVD Alba, str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu nr. 2, începând cu ora 9.00
„Dincolo de mutările de pe tablă, ne dorim să consolidăm legăturile dintre camarazi, să petrecem împreună momente frumoase și să demonstrăm că respectul, strategia, răbdarea și fair-play-ul sunt valori care ne definesc atât în joc, cât și în viață„, transmit organizatorii
Informații și înscrieri: *Ironim IGNAT – 0745 416 515 și *Cristi ZBUTEA – 0723 493 532
„Invităm cu drag camarazii, veteranii, pasionații de șah și pe toți cei care doresc să fie alături de noi la această acțiune! Vă așteptăm să ne întâlnim, să ne bucurăm de competiție și să arătăm că adevărata victorie înseamnă și camaraderie, respect și unitate!”, este anunțul AMVV D Alba
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