Firmele, obligate să se înscrie într-un nou SPV al Inspecției Muncii: Noua platformă va permite transmiterea documentelor în format electronic

Firmele din România vor fi obligate să se înroleze în viitorul Spațiu Privat Virtual (SPV) al Inspecției Muncii, care va deveni canalul oficial de comunicare cu inspectoratele teritoriale de muncă. Noua platformă va centraliza corespondența dintre companii și instituție și va permite transmiterea documentelor în format electronic. Obligația de înrolare va fi introdusă printr-un act normativ aflat în pregătire, care va stabili și termenul până la care angajatorii trebuie să se înregistreze.

Implementarea sistemului se va face etapizat, iar până la expirarea perioadei stabilite prin lege, canalele de comunicare existente vor funcționa în paralel cu noua platformă.

Potrivit Inspecției Muncii, viitorul SPV va permite transmiterea documentelor în ambele sensuri, între angajatori și inspectoratele teritoriale de muncă. Prin intermediul platformei, firmele vor putea primi acte oficiale și vor putea transmite documentele solicitate de inspectori, răspunsuri, clarificări și dovezi privind îndeplinirea măsurilor dispuse.

Calendarul de implementare va cuprinde adoptarea actului normativ, lansarea platformei, înregistrarea etapizată a companiilor și trecerea treptată la comunicarea exclusiv în format electronic. Până la termenul stabilit prin lege, cele două modalități de comunicare vor funcționa în paralel.

În același timp, Inspecția Muncii va utiliza platforma SIAMC 2.0, destinată gestionării electronice a documentelor și orientării controalelor în funcție de riscurile identificate. Reprezentanții instituției susțin că analiza automată a riscurilor va ajuta la direcționarea mai eficientă a verificărilor, fără ca obiectivul să fie creșterea numărului de controale.

SPV va deveni canalul oficial de comunicare cu ITM

„Spațiul Privat Virtual (SPV) al Inspecției Muncii va deveni canalul oficial de comunicare dintre inspectoratele teritoriale de muncă și angajatori. Darea în folosință a SPV va fi însoțită de un act normativ, aflat în prezent în pregătire, care va stabili obligația de înrolare a angajatorilor și termenul până la care aceasta trebuie îndeplinită – după modelul deja parcurs la Reges-Online”, se arată în comunicat.

Potrivit inspectorului general de stat, Dantes Nicolae Bratu, platforma nu va reprezenta doar un portal suplimentar, ci va centraliza întreaga corespondență dintre angajatori și inspectoratele teritoriale de muncă.

„SPV-ul nu este un portal în plus. Este canalul unic prin care se va purta întreaga corespondență dintre angajator și inspectoratul teritorial de muncă”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Ce documente vor putea fi transmise prin platformă

Prin intermediul SPV, inspectoratele teritoriale de muncă vor putea transmite procese-verbale de control, măsuri dispuse și termene de conformare, procese-verbale de cercetare a evenimentelor, avize și notificări, precum și alte documente prevăzute de legislație.

La rândul lor, angajatorii vor putea transmite documentele solicitate pentru efectuarea controalelor, dosarele de cercetare a evenimentelor aflate în competența proprie și documentațiile supuse avizării. Platforma va putea fi folosită și pentru răspunsuri, clarificări, dovezi privind îndeplinirea măsurilor și alte solicitări adresate inspectoarelor.

Potrivit Inspecției Muncii, documentele vor circula într-un singur sistem, cu posibilitatea urmăririi corespondenței și cu dată certă a transmiterii.

Când devine obligatorie înrolarea angajatorilor

Introducerea SPV va fi însoțită de un act normativ aflat în prezent în pregătire. Acesta va stabili atât obligația de înrolare a angajatorilor, cât și termenul-limită pentru îndeplinirea acesteia după modelul aplicat în cazul platformei Reges-Online.

Implementarea va avea patru etape: adoptarea actului normativ, lansarea platformei, înrolarea etapizată a angajatorilor în intervalul prevăzut de lege și trecerea la o relație fără documente pe hârtie.

Până la expirarea termenului stabilit, canalele de comunicare existente și noul SPV vor funcționa în paralel. Inspecția Muncii precizează că datele exacte vor fi făcute publice înainte ca înrolarea să devină obligatorie.

Inspecția Muncii va folosi și o platformă pentru analiza riscurilor

În același timp cu dezvoltarea SPV, Inspecția Muncii va utiliza platforma SIAMC 2.0, care va permite gestionarea electronică a documentelor și orientarea controalelor în funcție de riscurile identificate.

Sistemul analitic va recalcula periodic indicatorii de risc și va corela informațiile colectate online cu datele existente în sistemele instituției. Inspectorii vor putea consulta aceste informații inclusiv de pe dispozitive mobile, direct în timpul controalelor.

Dantes Nicolae Bratu a subliniat că folosirea analizei automate a riscurilor nu înseamnă intensificarea controalelor, ci o mai bună direcționare a acestora.

„Controlul orientat pe risc nu înseamnă mai multe controale. Înseamnă controale mai bine țintite. Un angajator care își ține documentele în ordine are tot interesul ca sistemul să poată vedea asta”, spune inspectorul general de stat.

Cum se pot pregăti angajatorii

Inspecția Muncii Recomandă companiilor să înceapă pregătirile pentru utilizarea viitoarei platforme prin obținerea unei semnături electronice calificate, desemnarea unei persoane responsabile de relația cu inspectoratul teritorial de muncă și organizarea în format electronic a documentelor de personal și a celor privind securitatea și sănătatea în muncă.

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