25 octombrie 2026 | Spectacol inedit de percuție susținut de tinerii muzicieni ai Liceului de Arte din Alba Iulia, pe scena Palatului Cultural din Blaj

Un concert care promite să surprindă prin energie, sonorități spectaculoase și talentul noii generații de muzicieni va avea loc duminică, 25 octombrie, de la ora 18:00, la Palatul Cultural din Blaj.

„RESONANCE – Ritmuri contemporane” îi invită pe iubitorii de muzică din Blaj, Alba Iulia și din întreg județul Alba să descopere un univers artistic fascinant, în care instrumentele de percuție devin protagoniste. Toate biletele beneficiază de o reducere de 50%, iar elevii și studenții au intrarea gratuită.

Mai mult decât tobe: o lume fascinantă a sunetelor și ritmurilor

Când spunem percuție, ne gândim adesea la tobe și la ritmuri puternice. Însă acest univers muzical ascunde mult mai mult: sunete calde și delicate, vibrații spectaculoase, contraste surprinzătoare și o varietate de instrumente care pot transforma fiecare interpretare într-o experiență aparte.

Marimba, vibrafonul și xilofonul sunt doar câteva dintre instrumentele care vor putea fi descoperite în cadrul concertului „RESONANCE – Ritmuri contemporane”, un eveniment dedicat expresivității muzicii de percuție și talentului tinerilor interpreți.

Publicul va avea ocazia să descopere cum ritmul poate deveni emoție, cum instrumentele pot spune povești fără cuvinte și cum muzica contemporană poate surprinde chiar și pe cei care nu au participat niciodată la un astfel de concert.

De la celebrul „Libertango” la ritmurile explozive ale muzicii contemporane

Programul reunește zece lucrări semnate de compozitori cunoscuți în repertoriul pentru percuție, propunând o călătorie muzicală prin stiluri și sonorități diverse.

Printre momentele speciale se numără „Libertango”, de Astor Piazzolla, interpretat solo de Arianna Dizdarevici, precum și „Preludiul nr. 1”, de Ney Rosauro, și „Bee”, de Emmanuel Séjourné, în interpretarea lui Vladimir Iliescu.

Aris Mureșan va interpreta solo lucrarea „Motion”, de Lynn Glassock.

Programul continuă cu lucrări de ansamblu precum „Bossa Novacaine”, de Thomas Davis, „The Winding River”, de Tom O’Connor, „Millennium Bug”, de Giovanni Sollima, „Fiesta Colores”, de Nils Rohwer, „Fire”, de Pete O’Gorman, și „Log Cabin Blues”, de George Hamilton Green, în aranjamentul lui Anton Vîntur.

Marimba, vibrafonul, xilofonul, pianul și numeroase alte instrumente de percuție se vor îmbina într-un spectacol care pune în valoare atât virtuozitatea individuală, cât și forța colaborării muzicale.

Tineri artiști din Alba Iulia, pe scena Palatului Cultural din Blaj

Pe scenă vor urca Arianna Dizdarevici, Vladimir Iliescu, Aris Mureșan, Tudor Conțiș, Mihnea Buda și Felix Constantinescu, elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, coordonați de profesorul Andrei Simion.

În spatele fiecărei interpretări se află ore de studiu, disciplină, perseverență și pasiune pentru muzică. Concertul reprezintă o ocazie de a descoperi rezultatul acestei munci și de a susține o generație de tineri care își dezvoltă talentul artistic și își construiește propriul drum în lumea muzicii.

Prin acest eveniment, publicul este invitat să privească percuția dintr-o perspectivă nouă și să descopere câtă sensibilitate, precizie și expresivitate se pot ascunde în instrumente adesea mai puțin cunoscute.

O invitație la cultură, într-un spațiu deosebit

Pentru locuitorii din Alba Iulia și din celelalte localități ale județului, concertul poate fi și un prilej de a petrece o duminică diferită, într-unul dintre spațiile culturale reprezentative ale municipiului Blaj.

Palatul Cultural din Blaj oferă cadrul unei întâlniri speciale între muzică, artă și public, iar concertul „RESONANCE – Ritmuri contemporane” este o invitație de a descoperi atât frumusețea acestui spațiu, cât și energia unui spectacol live.

Evenimentul se adresează tuturor generațiilor: celor pasionați de muzică, familiilor care își doresc să le ofere copiilor o experiență culturală nouă, tinerilor curioși să descopere instrumente neobișnuite, dar și celor care pur și simplu vor să se bucure de o seară diferită.

Nu este nevoie să cunoști instrumentele sau să fii familiarizat cu muzica de percuție. Curiozitatea și dorința de a descoperi ceva nou sunt suficiente.

Bilete cu reducere de 50%. Intrare gratuită pentru elevi și studenți

Pentru a încuraja participarea unui public cât mai numeros, organizatorii anunță o reducere de 50% pentru toate biletele.

Elevii și studenții beneficiază de intrare gratuită, pe baza carnetului de elev sau student.

Biletele pot fi achiziționate online, pe platforma dedicată evenimentului, la adresa https://events.arcatalentelor.org/⁠ , precum și la intrarea în sala de spectacol.

Pentru că uneori, ca să descoperi o muzică nouă, trebuie doar să îi dai ocazia să te surprindă.

Secțiune Știri sub articolul principal