CEDO respinge plângerile magistraților privind restanțele salariale: „Eșalonarea plăților a fost justificată”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins plângerile formulate de cinci judecători împotriva eșalonării restanțelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, concluzionând că măsura adoptată de Guvernul României nu a încălcat dreptul la proprietate.

În hotărârea sa, instanța de la Strasbourg a pus sub semnul întrebării și practica prin care, în ultimele două decenii, unii magistrați au acordat majorări salariale „cu prea multă ușurință”. Potrivit CEDO, această conduită a fost consolidată de decizii ale Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Judecătorii europeni au apreciat că eșalonarea plăților a fost justificată, ținând cont de nivelul ridicat al remunerațiilor din magistratură și de faptul că întârzierea achitării restanțelor nu ar fi afectat în mod semnificativ situația financiară a beneficiarilor.

Înalta Curte obține o victorie în instanță. Guvernul, obligat la plata restanțelor

În paralel, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a obținut o victorie definitivă în procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

Joi, 15 octombrie, instanța supremă a respins recursul Executivului și al Ministerului Finanțelor, menținând decizia Curții de Apel București din 5 mai. Hotărârea obligă Guvernul să achite sumele restante, inclusiv prin intermediul unei rectificări bugetare.

Factură de 4,8 miliarde de lei într-un moment de presiune fiscală

Miza financiară este considerabilă. Potrivit declarațiilor premierului interimar Ilie Bolojan, obligațiile de plată către magistrați și personalul din sistemul judiciar se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei.

Achitarea acestor sume ar putea impune o rectificare bugetară de amploare, într-un moment în care România se confruntă deja cu presiuni asupra finanțelor publice.

Astfel, în timp ce CEDO a considerat legitimă eșalonarea restanțelor salariale în cazul analizat, litigiul câștigat definitiv la nivel național pune Guvernul în fața unei obligații financiare majore, cu potențiale consecințe asupra echilibrului bugetar.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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