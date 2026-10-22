25 octombrie 2026 | Ziua Armatei Române, sărbătorită la Alba Iulia. Alocuțiune, depuneri de coroane, defilarea Gărzii de Onoare și ceremonial religios la Cimitirul Eroilor. PROGRAMUL
25 octombrie 2026 | Ziua Armatei Române, sărbătorită la Alba Iulia. Alocuțiune, depuneri de coroane, defilarea Gărzii de Onoare și ceremonial religios la Cimitirul Eroilor. PROGRAMUL
Ziua Armatei Române se sărbătorește în România, în fiecare an, la data de 25 octombrie. Cu acest prilej, Prefectura Alba organizează duminică, cu începere de la ora 12:00, un ceremonial la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia.
Manifestările vor începe la Alba Iulia cu prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și intonarea Imnului Național al României, urmată de oficierea serviciului religios. Va urma rostirea alocuțiunii privind semnificația evenimentului.
Programul organizat de autorități la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia va continua cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori, moment urmat de defilarea Gărzii de Onoare.
La eveniment vor lua parte reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, membrii ai Senatului României din județul Alba, membrii ai Camerei Deputaților din județul Alba, membrii ai Parlamentului European din județul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopiei Ortodoxă Română, Unităților militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcției Județeană de Informații Alba, Direcției Județeană de Telecomunicații Speciale Alba , Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala ”Avram Iancu”, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații , Asociația Revoluționarilor Decembrie 1989 Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România filiala Alba Iulia, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.
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