În perioada 23-25 octombrie 2026, Campionat european de Airsoft la Alba Iulia, cu aproximativ 80 de sportivi din opt țări

În perioada 23-25 octombrie 2026, la Alba Iulia se desfășoară Campionatul european de Airsoft, cu aproximativ 80 de sportivi din opt țări

Aproximativ 80 de sportivi din opt țări vor fi prezenți în perioada 23-25 octombrie, la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina, la primul Campionat European de Airsoft organizat sub egida European Airsoft Federation.

Potrivit organizatorilor, Federația Română de Airsoft, până în prezent și-au confirmat participarea delegații din Bosnia și Herțegovina, Franța, Germania, Italia, Republica Moldova, Slovacia, Țările de Jos și România, în calitate de țară gazdă.

Airsoftul este un sport de precizie practicat cu replici care propulsează bile de plastic de 6 mm. La EuAPC 2026, sportivii vor concura în opt probe tehnice care evaluează precizia tirului, viteza de execuție, siguranța în manipularea echipamentului și capacitatea de adaptare la scenarii competitive variate. Proba de precizie și viteză este una dintre disciplinele pe care European Airsoft Federation își dorește să le dezvolte în întreaga Europă.

La Alba Iulia, sportivii din opt țări vor concura, pentru prima dată, după aceleași reguli, pe același teren și pentru același titlu. Pentru mulți dintre ei, este momentul pe care îl așteaptă de ani de zile: șansa de a-și reprezenta țara la un campionat european. Experiența acestor trei zile va contribui la conturarea modului în care va arăta airsoftul de performanță în anii următori. Competiția se desfășoară pe trei categorii de vârstă – juniori, tineret și seniori – atât la feminin, cât și la masculin.

„EuAPC 2026 nu este doar o competiție. Este momentul în care comunitatea europeană de airsoft face primul pas către un sistem sportiv continental unificat. Suntem mândri că prima ediție a Campionatului European se desfășoară în România”, a declarat Daniel Filimon, vicepreședinte al European Airsoft Federation și președinte al Federației Române de Airsoft.

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