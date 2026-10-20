Murele, micile comori ale toamnei: Ce beneficii aduc sănătății și de ce merită incluse în alimentația zilnică

Bogate în fibre, vitamina C și antioxidanți naturali, murele sunt mai mult decât un fruct gustos de sezon. Consumul lor poate contribui la sănătatea digestivă, la funcționarea normală a sistemului imunitar și la menținerea unei alimentații echilibrate.

Odată cu venirea toamnei, murele rămân printre fructele de pădure apreciate pentru aroma lor intensă și pentru valoarea nutritivă. Deși sezonul de recoltare se apropie de sfârșit în multe regiuni, fructele pot fi păstrate prin congelare, astfel încât să poată fi consumate și în lunile reci.

Dincolo de gustul dulce-acrișor, murele se remarcă prin conținutul de fibre, vitamine și compuși vegetali bioactivi, studiați pentru rolul lor în menținerea sănătății. Specialiștii subliniază însă că beneficiile trebuie privite în contextul unei alimentații variate, fără a atribui unui singur aliment efecte miraculoase.

Un profil nutritiv valoros, cu puține calorii

Murele sunt fructe cu densitate calorică redusă și un conținut apreciabil de fibre alimentare. Potrivit datelor nutriționale publicate de Cleveland Clinic, o cană de mure proaspete, de aproximativ 144 de grame, furnizează circa 62 de calorii și 7,6 grame de fibre. Aceeași porție conține aproximativ 30 de miligrame de vitamina C și 29 de micrograme de vitamina K.

Fructele furnizează și mangan, un mineral implicat în metabolism și în funcționarea normală a organismului. Valorile pot varia în funcție de soi, gradul de coacere și condițiile de cultivare.

Un alt element important este conținutul ridicat de apă, care contribuie la aportul zilnic de lichide. În același timp, murele au un conținut relativ redus de zaharuri comparativ cu multe gustări dulci procesate, fiind o alternativă potrivită pentru persoanele care urmăresc să își diversifice alimentația.

Fibrele, un aliat al digestiei

Unul dintre cele mai importante avantaje ale murelor este conținutul de fibre. Acestea contribuie la funcționarea normală a tranzitului intestinal și susțin sănătatea digestivă.

Fibrele pot contribui, de asemenea, la instalarea senzației de sațietate, ceea ce le face utile într-un regim alimentar echilibrat. Asocierea murelor cu iaurt simplu, fulgi de ovăz sau nuci poate oferi o gustare consistentă, fără adaosuri mari de zahăr.

Pentru persoanele care nu consumă în mod obișnuit multe fibre, este recomandată creșterea treptată a aportului și menținerea unei hidratări adecvate. În caz contrar, cantitățile mari consumate brusc pot provoca balonare sau disconfort abdominal.

Antioxidanții care dau culoarea închisă fructelor

Culoarea violet-negricioasă a murelor este asociată cu prezența antocianinelor, o categorie de pigmenți vegetali din familia polifenolilor. Acești compuși sunt studiați pentru activitatea lor antioxidantă și pentru posibilele efecte asupra proceselor inflamatorii din organism.

Antioxidanții contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, un proces implicat în numeroase mecanisme biologice. Cercetările asupra fructelor de pădure sugerează că includerea lor într-o dietă sănătoasă poate avea efecte favorabile asupra unor indicatori metabolici și cardiovasculari.

Totuși, rezultatele obținute în laborator nu se traduc automat în beneficii clinice demonstrate la om. Dovezile diferă în funcție de tipul de studiu, cantitatea consumată și caracteristicile participanților. Prin urmare, murele nu trebuie considerate un tratament pentru inflamație sau pentru alte afecțiuni.

Vitamina C și rolul său pentru organism

Murele oferă vitamina C, un nutrient esențial pentru funcționarea normală a sistemului imunitar. Aceasta contribuie și la formarea colagenului, necesar pentru piele, vasele de sânge, cartilaje și vindecarea normală a rănilor.

Vitamina C facilitează totodată absorbția fierului din surse vegetale. Din acest motiv, murele pot fi incluse într-o masă care conține leguminoase, cereale integrale sau alte alimente vegetale bogate în fier.

Este important de precizat că un consum regulat de fructe contribuie la asigurarea necesarului de nutrienți, dar nu garantează prevenirea răcelilor și nu înlocuiește măsurile medicale necesare în cazul unei boli.

Posibile beneficii pentru sănătatea cardiovasculară

Fibrele și polifenolii din mure sunt cercetați pentru relația lor cu sănătatea cardiovasculară. În cadrul unei alimentații echilibrate, aportul adecvat de fibre poate contribui la menținerea unor valori normale ale colesterolului, în timp ce o dietă bogată în fructe și legume este asociată cu un profil cardiovascular mai favorabil.

Murele pot face parte dintr-un astfel de model alimentar, alături de legume, leguminoase, cereale integrale, pește și surse sănătoase de grăsimi.

Cu toate acestea, nu există suficiente dovezi pentru a afirma că simplul consum de mure previne infarctul, tratează hipertensiunea sau înlocuiește medicamentele prescrise. Efectele asupra sănătății depind de ansamblul alimentației și de stilul de viață.

Sunt murele potrivite pentru persoanele care urmăresc controlul greutății?

Datorită conținutului de fibre și numărului relativ redus de calorii, murele pot fi o alegere inspirată pentru persoanele care doresc să își controleze greutatea. Fibrele contribuie la sațietate, iar gustul natural dulce-acrișor poate reduce nevoia de a apela la deserturi cu mult zahăr adăugat.

Beneficiul depinde însă de modul în care sunt consumate. Murele proaspete sau congelate, fără adaos de zahăr, păstrează avantajele unui fruct întreg. În schimb, gemurile, siropurile și deserturile preparate cu cantități mari de zahăr pot avea o valoare calorică mult mai ridicată.

Niciun aliment nu determină singur scăderea în greutate. Rezultatele depind de aportul energetic total, activitatea fizică și obiceiurile alimentare menținute pe termen lung.

Proaspete, congelate sau transformate în gem?

Murele pot fi consumate ca atare, adăugate în iaurt, terci de ovăz, salate de fructe sau smoothie-uri. Congelarea este o metodă practică de conservare, iar fructele congelate pot păstra o mare parte din valoarea nutritivă.

Prepararea termică poate modifica nivelul anumitor vitamine și compuși bioactivi, în funcție de temperatură și durată. În cazul gemurilor și siropurilor, cantitatea de zahăr adăugată trebuie luată în considerare.

Pentru a beneficia de aportul de fibre, este preferabil consumul fructului întreg, nu doar al sucului strecurat. Înainte de consum, murele proaspete trebuie spălate bine sub jet de apă potabilă, iar fructele alterate sau mucegăite trebuie aruncate.

Există și contraindicații?

Pentru majoritatea oamenilor, murele sunt sigure atunci când sunt consumate în cantități obișnuite, ca parte a unei alimentații variate. Totuși, persoanele cu alergii la fructe de pădure trebuie să manifeste prudență.

Conținutul ridicat de fibre poate provoca disconfort digestiv la persoanele sensibile, mai ales dacă sunt consumate cantități mari. Persoanele care urmează tratament cu warfarină trebuie să mențină un aport relativ constant de vitamina K și să discute cu medicul despre schimbările importante ale alimentației, inclusiv introducerea regulată a unor cantități mari de alimente care conțin această vitamină.

De asemenea, fructele culese din pădure trebuie identificate cu certitudine înainte de consum. Nu toate fructele sălbatice închise la culoare sunt comestibile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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