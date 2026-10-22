Video | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, recepționată cu mare întârziere: Cum arată noua clădire de pe locul fostului bloc „Turturica”
Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, recepționată cu mare întârziere: Cum arată noua clădire de pe locul fostului bloc „Turturica”
Joi, 22 octombrie 2026, a fost recepționată, cu o mare îmtârzire, prima parcare supraetajată din Alba Iulia. Noua parcare din zona fostului bloc „Turturica” a fost proiectată pentru a suplimenta locurile disponibile într-o zonă aglomerată a municipiului.
Contractul pentru proiectare și execuție a fost atribuit în august 2023 asocierii Lincoln Plus SRL – Secret Art SRL. Valoarea contractului a fost stabilită la 11.734.486 de lei, fără TVA, iar durata contractuală anunțată inițial era de 18 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Garanția prevăzută pentru lucrări era de 60 de luni.
,,O veste mare și bună pentru albaiulieni: după un efort de ani de zile, în locul ghetoului care s-a format din păcate la fostul bloc G2 Turturica, pe strada Arnsberg, am reușit, după evacuare și demolare, să facem noua parcare.
Recepționăm astăzi tehnic această parcare, iar începând de luni, 26 octombrie 2026, parcarea va fi la dispoziția cetățenilor.
Este un lucru foarte important, pentru că în curând se va deschide și noua secție a Spitalului Județean de Urgență, și tocmai de aceea, în cea mai aglomerată zonă din oraș, există acum posibilitatea la aproape 200 de locuri de parcare suplimentare.
Totodată, împreună cu Consiliul Județean, gândim pentru următorii ani, o parcare subterană, în zona Pieței Pascu, pentru a putea să rezolvăm definitiv problema parcărilor în acea zonă, și aglomerată și în apropiere de spital, unde este un trafic mare”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro.
Date tehnice: Regim P+2E și parcare pe mai multe niveluri
Proiectul a fost conceput ca o clădire cu parter și două etaje, cu structură din beton armat și închideri exterioare metalice. Potrivit informațiilor tehnice prezentate public în perioada execuției, structura a fost realizată prin armare, cofrare și turnare a betonului la fața locului, în sistem monolit.
Printre caracteristicile tehnice și funcționale ale construcției se numără:
*Regim de înălțime: parter plus două etaje, P+2E.
*Capacitate: documentația inițială prevedea 144 de locuri în interior și 27 la exterior.
*Structură: beton armat, executat monolit.
*Închideri exterioare: panouri metalice perforate, destinate să permită ventilarea naturală a nivelurilor.
*Finisaje: pardoseli cu rășini epoxidice în zonele de parcare și finisaje antiderapante pe rampe.
*Siguranță: rampe prevăzute cu sistem electric de degivrare și acces controlat prin barieră.
*Echipamente: sistem de emitere și validare a tichetelor pentru plata staționării.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Primăria Alba Iulia, „bani fără număr” pentru avocat în dosarele exproprierilor la 10 lei/mp de la Parcul Nord, lângă care primarul încearcă să vândă, prin Trifu Imobiliare, un teren cu 100 de euro/mp
Primăria Alba Iulia, „bani fără număr” pentru avocat în dosarele exproprierilor la 10 lei/mp de la Parcul Nord, lângă care primarul încearcă să vândă, prin Trifu Imobiliare, un teren cu 100 de euro/mp Povestea exproprierilor pe ,,bani mărunți” de la Parcul Alba Iulia Nord, din cartierul Orizont, este departe de a se termina. Primăria Alba […]
Video | Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare!
Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare! Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Caraș – Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism […]
Video | Puhoi de lume la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Puhoi de lume la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Sute de persoane erau prezente, miercuri, 21 octombrie 2026, la prânz, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, pentru a se închina la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul. Marți, 20 octombrie 2026, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, a avut loc procesiunea de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Bărbat din Bacău, reținut de polițiștii din Blaj pentru complicitate la înșelăciune: O vârstnică de 68 de ani, convinsă să îi dea bani cu ajutorul unor documente și fotografii create cu AI
Bărbat din Bacău, reținut de polițiștii din Blaj pentru complicitate la înșelăciune: O vârstnică de 68 de ani, convinsă să...
România riscă penurii de motorină la iarnă, în timp ce prețurile se apropie de 11 lei pe litru. Experți: „Nu vorbim despre o scumpire de sezon, ci despre o criză structurală de cel puțin un an”
România riscă penurii de motorină la iarnă, în timp ce prețurile se apropie de 11 lei pe litru. Experți: „Nu...
Știrea Zilei
Video | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, recepționată cu mare întârziere: Cum arată noua clădire de pe locul fostului bloc „Turturica”
Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, recepționată cu mare întârziere: Cum arată noua clădire de pe locul fostului bloc „Turturica”...
Primăria Alba Iulia, „bani fără număr” pentru avocat în dosarele exproprierilor la 10 lei/mp de la Parcul Nord, lângă care primarul încearcă să vândă, prin Trifu Imobiliare, un teren cu 100 de euro/mp
Primăria Alba Iulia, „bani fără număr” pentru avocat în dosarele exproprierilor la 10 lei/mp de la Parcul Nord, lângă care...
Curier Județean
Ziua Armatei va fi sărbătorită duminică, 25 octombrie 2026, la Sebeș
Ziua Armatei va fi sărbătorită duminică, 25 octombrie 2026, la Sebeș Municipiul Sebeș marchează Ziua Armatei Române, pe 25 octombrie,...
21-22 noiembrie 2026 | Gala Romanței Românești: Nume sonore în juriul și recitalurile Festivalului Național de Interpretare a Romanței „Te aștept pe-același drum…”, ediția a XXI-a
Gala Romanței Românești: Nume sonore în juriul și recitalurile Festivalului Național de Interpretare a Romanței „Te aștept pe-același drum…”, ediția...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă serviciile de audit
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă...
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga-...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...