Video | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, recepționată cu mare întârziere: Cum arată noua clădire de pe locul fostului bloc „Turturica”

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, recepționată cu mare întârziere: Cum arată noua clădire de pe locul fostului bloc „Turturica”

Joi, 22 octombrie 2026, a fost recepționată, cu o mare îmtârzire, prima parcare supraetajată din Alba Iulia. Noua parcare din zona fostului bloc „Turturica” a fost proiectată pentru a suplimenta locurile disponibile într-o zonă aglomerată a municipiului.

Contractul pentru proiectare și execuție a fost atribuit în august 2023 asocierii Lincoln Plus SRL – Secret Art SRL. Valoarea contractului a fost stabilită la 11.734.486 de lei, fără TVA, iar durata contractuală anunțată inițial era de 18 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Garanția prevăzută pentru lucrări era de 60 de luni.

,,O veste mare și bună pentru albaiulieni: după un efort de ani de zile, în locul ghetoului care s-a format din păcate la fostul bloc G2 Turturica, pe strada Arnsberg, am reușit, după evacuare și demolare, să facem noua parcare.

Recepționăm astăzi tehnic această parcare, iar începând de luni, 26 octombrie 2026, parcarea va fi la dispoziția cetățenilor.

Este un lucru foarte important, pentru că în curând se va deschide și noua secție a Spitalului Județean de Urgență, și tocmai de aceea, în cea mai aglomerată zonă din oraș, există acum posibilitatea la aproape 200 de locuri de parcare suplimentare.

Totodată, împreună cu Consiliul Județean, gândim pentru următorii ani, o parcare subterană, în zona Pieței Pascu, pentru a putea să rezolvăm definitiv problema parcărilor în acea zonă, și aglomerată și în apropiere de spital, unde este un trafic mare”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro.

Proiectul a fost conceput ca o clădire cu parter și două etaje, cu structură din beton armat și închideri exterioare metalice. Potrivit informațiilor tehnice prezentate public în perioada execuției, structura a fost realizată prin armare, cofrare și turnare a betonului la fața locului, în sistem monolit.

Printre caracteristicile tehnice și funcționale ale construcției se numără:

*Regim de înălțime: parter plus două etaje, P+2E.

*Capacitate: documentația inițială prevedea 144 de locuri în interior și 27 la exterior.

*Structură: beton armat, executat monolit.

*Închideri exterioare: panouri metalice perforate, destinate să permită ventilarea naturală a nivelurilor.

*Finisaje: pardoseli cu rășini epoxidice în zonele de parcare și finisaje antiderapante pe rampe.

*Siguranță: rampe prevăzute cu sistem electric de degivrare și acces controlat prin barieră.

*Echipamente: sistem de emitere și validare a tichetelor pentru plata staționării.

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