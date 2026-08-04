Trei divizionare terțe din Alba, miercuri, în turul al doilea al Cupei României | CSM Unirea Alba Iulia, în fieful „virușilor verzi”, iar Metalurgistul Cugir și CIL Blaj, dispute interne
Trei divizionare terțe din Alba evoluează, miercuri, în turul al doilea al Cupei României | CSM Unirea Alba Iulia, în fieful „virușilor verzi”, iar Metalurgistul Cugir și CIL Blaj, dispute interne
Miercuri, 5 august, la ora 17.30, trei divizionare terțe din Alba sunt angrenate în turul secund al Cupei României, pentru „alb-negri” fiind primul joc oficial al noului sezon și primul sub comanda lui Cristian Pustai. Celelalte două conjudețene, Metalurgistul Cugir și CIL Blaj, vor evolua în fața fanilor.
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*Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani („Arena Cugir”).
În runda anterioară a competiției „KO”, gazdele au învins 10-0 la Șugag, iar minerii, 4-0 la Hațeg. De mult nu s-a mai înregistrat o dispută oficială între combatante, care au fixat un joc amical în 22 august (utlima repetiție înaintea startului). Printre achizițiile realizate de Jiul se numără Mihăilă (fostul echipier al „roș-albaștrilor”), alături de L. Nițu (AC Balș), Trip (Minerul Lupeni), Viașu (Timișul Șag), A. Dinu (FC Argeș) sau R. Morariu (CSC Dumbrăvița).
*CIL Blaj – ACS Mediaș („CIL” Veza).
Blăjenii au eliminat CSU Alba Iulia (4-3 în deplasare, după 1-3 în minutul 73), iar oaspeții au trecut de Inter Sibiu, tot într-o confruntare externă, scor 2-0. Cele două nu s-au înfruntat în ediția anterioară, la medieșenii venind în această vară, printre alții, Lullaku (SCM Zalău), Core (Sănătatea Cluj), Streinu (FC Păușești Otăsău) sau Negrean (Minaur Baia Mare). La echipa din „Mica Romă” intră Boldea și S. Bran, suspendați turul precedent.
*Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia („Clujeana”).
Un debut tare de sezon cu un meci interesant care, cu siguranță, combatantele nu și l-ar fi dorit în acest moment, vorbindu-se despre unul dintre cei mai dificili adversari posibili. Pe 23 mai, pe „Cetate”, acum două luni și jumătate, în ultima rundă a play-off-ului sezonului anterior, uniriștii s-au impus cu 1-0 (gol Giurgiu), în finala penru accederea la barajele de promovare în Liga 2. Masive modificări în ambele tabere, mai multe la gruparea albaiuliană, schimbată din temelii (numai 4 supraviețuitori). „Virușii verzi” i-au înregimentat pe Hussaini (SC Dinamo), T. Cociș și A. Panin (CFR Cluj), Harfaș (Viitorul Cluj), Negru (Unirea Dej, atrecut și pe la Metalurgistul Cugir), ghanezul Aidoo (MSK Zilina), Cimpoieșu (Metalul Buzău, a fost și la CS Ocna Mureș), Denis Milchiș (CSU Alba Iulia), P. Crișan și Șt. Lazăr („U” Cluj), Suciu (Universitatea Craiova) sau Andraș (Gloria Bistrița).
Foto: Lucian Danciu (principal), Sorin Giurcă (Cugir) și Denis Fratici (Blaj)
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