Curier Județean

FOTO | Final de misiune în Franța pentru 16 pompieri de la ISU Alba: S-au aflat la datorie în lupta cu incendiile de pădure pe toată durata lunii iulie

Ioana Oprean

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Final de misiune în Franța pentru 16 pompieri de la ISU Alba: S-au aflat la datorie în lupta cu incendiile de pădure pe toată durata lunii iulie

16 pompieri din cadrul ISU Alba s-au aflat la datorie în lupta cu incendiile de pădure din Republica Franceză pe toată durata lunii iulie. Aceștia s-au întors cu bine din misiuni, schimbul al doilea finalizând misiunea în cursul zilei de ieri.



În perioada 16-31 iulie, 8 colegi au fost la datorie în Franța, intervenind pentru limitarea propagării flăcărilor, protejarea locuințelor și lichidarea focarelor.

Profesionalismul, curajul și dăruirea lor au fost apreciate atât de autoritățile franceze, cât și prin numeroasele mesaje emoționante primite din partea comunităților locale și a copiilor.

Felicitări, colegi! Bun venit acasă!

Misiunea României în Republica Franceză continuă prin intermediul celui de-al treilea schimb RO GFFF-V, care desfășoară în continuare misiuni operative în sprijinul autorităților franceze, iar în acest moment un coleg se află în misiune acolo.

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