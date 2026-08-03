FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.

Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.

Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, fost candidat al partidului la Primăria Cugir a fost numit administrator special la SC TOHAN SA Zărnești, filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.

Numirea a fost făcută prin ordin de Ambrozie-Irineu Darău (USR), Ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, la data de 31 iulie 2026.

Despre SC TOHAN SA Zărnești

TOHAN S.A. Zărnești a fost înființată în anul 1938 ca parte a grupului industrial MALAXA, grup de referință în perioada interbelică.

De la înființare, producția sa a fost destinată exclusiv armatei, însă în anii următori aceasta s-a diversificat în funcție de necesități. Din 1948 până în 1990, compania a funcționat sub denumirea UZINA 6 MARTIE Zărnești, iar din 1990 până în 1998 a funcționat ca UZINA MECANICĂ TOHAN Zărnești.

În prezent, S. TOHAN S.A. Zărnești este persoană juridică română, înființată ca filială a C.N. Romarm S.A. București, în baza Hotărârii de Guvern nr. 979/2000, modificată și completată prin Hotărârea nr. 952/2001.

Ca urmare a activității echipei de cercetare și proiectare, precum și a dezvoltării capacității de producție, produsele realizate răspund cerințelor partenerilor noștri de afaceri. În același timp, se depun eforturi pentru creșterea capacităților tehnice și organizatorice, pentru adaptarea la noile cerințe decurse din aderarea României la NATO, respectarea standardelor antipoluare, a securității muncii și a altor cerințe rezultate din integrarea României în UE în anul 2007.

TOHAN S.A. își are sediul în Zărnești, județul Brașov. Zărneștiul este situat în centrul României, la o distanță de 25 km de unul dintre cele mai importante centre industriale ale țării, Brașov. Compania se află la poalele Munților Piatra Craiului, o zonă de o deosebită frumusețe. În vecinătate se găsesc monumente și vestigii medievale precum Cetatea Râșnov și Castelul Bran, legat de celebra legendă a personajului Dracula, se arată pe site-ul oficial.

Ce activități desfășoară SC TOHAN SA

Potrivit www.tohan.ro, activitățile se desfășoară în conformitate cu legislația din România, după cum urmează:

Fabricarea de armament și muniție;

Fabricarea de explozivi;

Cercetare, proiectare, omologare și testare de produse specifice;

Import de materii prime, materiale, piese, modele de referință, know-how etc., necesare producției;

Deținere, depozitare, manipulare și transport de bunuri/mărfuri (intrări și ieșiri) pentru produse militare;

Recuperarea deșeurilor reciclabile și a resturilor metalice și nemetalice;

Testări și analize tehnice.

De-a lungul anilor, în cadrul companiei a fost asimilată și fabricată o gamă largă de produse din domeniul tehnicii militare, cum ar fi:

Muniție de artilerie de calibru 37, 57, 76, 85, 98, 100, 122 și 130 mm, cu diferite încărcături de luptă (explosivă, de perforare/incendiară, perforant-trasoare, de iluminare, pentru împrăștiere de materiale tipărite/manifeste etc.);

Muniție calibru 125 mm pentru tunul D-81 de pe tanc;

Muniție reactivă nedirijată:

Muniție calibru 122 mm tip GRAD cu încărcătură explosivă, cu bile, cu elemente preformate;

Muniție calibru 82 mm cu aerosoli, bruiaj pasiv, capcane termice;

Muniție calibru 57 mm tip S 5 M, S 5 K.

Fuzosubansamble / Futicuri (fuzete) pentru rachete:

De impact: MRV, MRV-U

De proximitate: FORAD-1, FORAD-2, PROXFU-2

Fuzete pentru muniție de artilerie:

Pentru muniție explosivă: RGM-2, V-429

Pentru muniție de iluminare: T-7

Fuzete pentru lovituri de aruncător calibru 82 și 120 mm: T-1, ETF-1MT

Fuzete pentru muniție calibru 125 mm de pe tanc: V 429 E

Produse pentru Forțele Navale:

Mine fluviale și maritime (tip magneto-acustic MMA-1, MMA-2 și de contact cu antene tip MMCA-1 și MMCA-2);

Grenade pentru distrugerea digurilor GDF-2;

Grenade reactive GR-66, GR-1200, GR-2500, GR-6000;

Mine anti-desant și mine împotriva navelor pe pernă de aer MAD-1, MAD-2, MLA, MRA-80;

Mine portabile pentru distrugeri subacvatice MP-1, MP-2;

Grenade împotriva scafandrilor GIS-1;

Mine și bombe antisubmarin BAE-1, GAS-66.

Elemente pirotehnice:

Încărcături/Mecanisme pirotehnice pentru diferite tipuri de rachete;

Capse pirotehnice;

Torțe și trasoare pentru diferite calibre;

Șuruburi port-amorsă.

Lansator portabil pentru muniție reactivă calibru 122 mm cu bătaie redusă (12,5 km).

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