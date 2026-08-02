Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță

Orașul Câmpeni se pregătește pentru una dintre cele mai ample investiții din ultimii ani în infrastructura de iluminat public. Întregul sistem de iluminat stradal va fi modernizat prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu echipamente LED de ultimă generație, integrate într-un sistem inteligent de telegestiune capabil să controleze și să monitorizeze fiecare punct luminos în timp real.

Primăria Câmpeni a lansat luni, 27 iulie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucărilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Câmpeni”.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 2.631.536,93 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 13 august 2026.

Autoritățile din orașul de munte din Alba urmăresc reducerea consumului de energie electrică, diminuarea costurilor de exploatare și creșterea nivelului de siguranță pentru participanții la trafic și pentru pietoni. Investiția are ca obiect execuția lucrărilor necesare creșterii eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din oraș, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere.

Sistemul actual, considerat depășit

Potrivit documentației tehnice, administrația locală apreciază că actualul sistem de iluminat nu mai răspunde cerințelor moderne privind eficiența energetică și siguranța. În prezent, orașul dispune de 844 de corpuri de iluminat montate pe același număr de stâlpi, însă multe dintre acestea sunt echipate cu surse LED de generație veche sau prezintă degradări care afectează performanța iluminatului.

Printre problemele identificate se numără consumul ridicat de energie, iluminarea insuficientă a carosabilului și a trotuarelor, eficiența redusă a corpurilor de iluminat și imposibilitatea administrării inteligente a rețelei. Documentația mai arată că sistemul actual funcționează prin comandă mecanică și fotocelulă, fără posibilitatea reglării consumului sau monitorizării de la distanță.

Autoritatea contractantă susține că modernizarea este necesară atât pentru reducerea cheltuielilor publice, cât și pentru respectarea standardelor europene privind iluminatul stradal și eficiența energetică.

Ce presupune investiția

Lucrările prevăzute în caietul de sarcini includ demontarea tuturor celor 844 de corpuri de iluminat existente și montarea unor aparate LED noi, cu performanțe superioare. Totodată, proiectul prevede instalarea a 28 de stâlpi metalici noi în zonele unde infrastructura trebuie extinsă.

În cadrul investiției vor fi instalați senzori inteligenți, inclusiv senzori radar pentru detectarea traficului, senzori pentru monitorizarea calității aerului și stații meteorologice, toate integrate într-un sistem de management centralizat.

Noile corpuri de iluminat vor putea comunica între ele printr-o rețea de tip „mesh”, ceea ce va permite reglarea automată a intensității luminii în funcție de prezența autovehiculelor sau a pietonilor. Practic, iluminatul va funcționa la un nivel redus atunci când traficul este scăzut și va crește automat intensitatea în zonele în care sunt detectați participanți la trafic.

Control de la distanță și monitorizare permanentă

Una dintre componentele esențiale ale proiectului este implementarea unui sistem de telegestiune care va permite administrației locale să urmărească permanent funcționarea rețelei.

Fiecare aparat de iluminat va putea transmite informații privind consumul de energie, orele de funcționare, temperatura de lucru, eventualele defecțiuni sau întreruperi și starea comunicației dintre echipamente. Platforma software va genera rapoarte automate privind consumurile energetice și va permite programarea diferitelor scenarii de iluminat în funcție de intervalele orare, trafic sau evenimente speciale.

Sistemul va putea fi accesat atât de pe calculatoare, cât și de pe telefoane mobile sau tablete și va permite intervenții rapide în cazul apariției unor probleme tehnice.

Economii importante și reducerea emisiilor

Documentația subliniază că principalul obiectiv al investiției îl reprezintă reducerea consumului de energie electrică și implicit diminuarea emisiilor de dioxid de carbon.

Autoritatea locală estimează că noua infrastructură va conduce la scăderea costurilor cu iluminatul public, la reducerea lucrărilor de mentenanță și la prelungirea duratei de viață a echipamentelor.

Totodată, proiectul urmărește reducerea poluării luminoase prin orientarea corectă a fluxului luminos, evitarea supra-iluminării și utilizarea unor corpuri de iluminat care direcționează aproape integral lumina către carosabil și trotuare.

Siguranță sporită pentru șoferi și pietoni

Modernizarea sistemului este justificată și prin necesitatea creșterii gradului de siguranță rutieră. Potrivit caietului de sarcini, iluminatul actual nu oferă nivelul optim de vizibilitate în multe zone ale orașului, iar noile echipamente vor elimina zonele insuficient iluminate, inclusiv în apropierea trecerilor de pietoni și pe traseele destinate bicicliștilor.

Prin controlul inteligent al intensității luminii, administrația urmărește obținerea unui echilibru între consumul redus de energie și asigurarea unui iluminat corespunzător în toate zonele de interes public.

Execuție în cel mult un an

Conform documentației de atribuire, constructorul care va câștiga contractul va avea la dispoziție maximum 12 luni pentru finalizarea investiției. Caietul de sarcini prevede posibilitatea desfășurării lucrărilor în regim continuu, inclusiv 24 de ore din 24 și șapte zile din șapte, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea termenelor.

Recepția lucrărilor va avea loc doar după efectuarea tuturor testelor tehnice și verificărilor privind funcționarea sistemului, iar constructorul va fi obligat să prezinte documentația completă privind calitatea materialelor și conformitatea echipamentelor utilizate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal