4-6 august 2026 | România se topește la temperaturi de peste 40 de grade: Cod portocaliu în Alba și alte zone, cod roșu în vestul țării

4-6 august 2026 | România se topește la temperaturi de aproape 40 de grade: Cod portocaliu în Alba și alte zone, cod roșu în vestul țării

Meteorologii ANM au prelungit în Alba codul portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, val de căldură persistent, nopți tropicale, din 5 august 2026, ora 10.00, până în 6 august, ora 10.00.

Astfel, în județ și alte zone din țară se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade. Patru județe din vestul țării se află sub cod roșu de caniculă.

Marți, miercuri și joi (4, 5 și 6 august) valul de căldură va fi persistent și se va intensifica în toate regiunile, iar vineri (7 august)va diminua ca intensitate și se va restrânge către jumătatea de sud a teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 29…31 de grade pe litoral și până la 40…41 de grade în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20….26 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți (4 august) și miercuri (5 august) îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp.

COD GALBEN 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Marți (4 august), valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31…32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37…38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

COD PORTOCALIU 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Marți (4 august) valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

COD ROȘU 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade în județul Satu Mare și de 39…40 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

Vă rugăm să fiți precauți și să luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea. Pentru siguranța dumneavoastră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA”” al județului Alba recomandă respectarea următoarelor măsuri:

-Evitați aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare!

-Evitați expunerea prelungită la soare!

-Purtați pălării de soare și haine lejere de culori deschise!

-Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător! Evitați consumul băuturilor alcoolice!

-Consumați fructe și legume proaspete!

-Evitați deplasările la orele de vârf; dacă totuși este necesar, deplasați-vă prin locuri umbrite și faceți repaus.

-De asemenea, pe cât posibil, păstrați legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici.

-La cel mai mic semn privind înrăutățirea stării de sănătate, contactați medicul de familie.

În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie și aflați mai multe despre codurile emise https://www.meteoromania.ro/avertizari/

Accesați https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, pentru a afla cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

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