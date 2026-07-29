Foto: Metalurgistul Cugir, calificare lejeră în Cupa României, după victoria concludentă de la Șugag, scor 10-0!

Metalurgistul Cugir, calificare lejeră în Cupa României, după victoria concludentă de la Șugag, 10-0 (4-0)

Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir, Cupa României, la pauză 0-4

Au punctat B. Minteuan (16, 31), Șaucă (40), P. Pahone (45), iar la reluare au mai înscris Cocan Goronea debutantul Andrei Iosif (16 ani, penalty), D. Todoran, G. Cristea, și B. Minteuan (triplă)

Următoarea etapă este miercuri, 5 august

Formația de pe Valea Sebeșului, la care a activat stagiunea trecută Ioan Budin, actualul director sportiv al „roș-albaștrilor”, a jucat în Liga 3 campionatul anterior, însă a abandonat în iarnă și va începe din Liga 4 (al cincilea eșalon competițional). În meciurile directe, Metalurgistul a învins clar 5-0 și 9-1.

Arbitri P. Bodocan, A. Revnic, I. Slavu (toți Cluj-Napoca) Observator S. Găman (Gorj)

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