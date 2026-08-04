VIDEO | Alba Iulia, pe cale să intre în Cartea Recordurilor: Șapte săptămâni fără transport public. Cine îl omologhează? ,,Am intrat în istoria negativă a României”

Alba Iulia, pe cale să intre în Cartea Recordurilor: Șapte săptămâni fără transport public. Cine îl omologhează? ,,Am intrat în istoria negativă a României”

Alba Iulia a ajuns la 50 de zile fără transport public local, după ce autobuzele STP și-au încetat activitatea în 16 iunie 2026. În lipsa unei soluții la conflictul dintre Primărie și operatorul de transport, municipiul se îndreaptă spre un record nedorit, demn de „Cartea Recordurilor”.

Astfel, „războiul” dintre Primăria Alba Iulia și STP Alba Iulia continuă, în timp ce locuitorii municipiului suferă din cauza lipsei transportului public, iar șoferii companiei nu și-au primit salariile de patru luni.

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă, marți, 4 august 2026, cu doi șoferi ai STP Alba Iulia, care susțin că „lupta” va continua și în perioada următoare, în condițiile în care o soluție la acest conflict pare în continuare departe de a fi găsită.

,,Am intrat în istoria negativă a României”

Toma Eugen Daniel, conducător auto STP Alba Iulia, a explicat că ,,premisele” conflictului nu s-au schimbat până în acest moment, și, potrivit acestuia, Primăria Alba Iulia nu își mai dorește un transport făcut de STP:

,,Astăzi se fac, din păcate 7 săptămâni fără transport public, din păcate pentru noi și cetățenii din Alba Iulia. Premisele nu s-au schimbat cu nimic. Din punctul meu de vedere, Primăria orașului nu își mai dorește un transport făcut de STP Alba Iulia. Îmi asum acest punct de vedere. Am făcut tot ceea ce a ținut de noi să găsim o înțelegere în Primăria Alba Iulia. Din păcate nu avem o înțelegere în Primărie, nu cred că vom porni transportul cât de curând.

Am intrat în a patra lună fără salariu. O să continuăm. Cu siguranță vom continua. Dacă tragem atâtea greutăți până acum, nu ne vom lăsa pe ultima sută de metri. Trebuie să se întâmple ceva cu acest oraș. Am intrat în istoria negativă a României.”, a spus Toma Eugen Daniel, conducător auto STP Alba Iulia.

Întrebat despre faptul că în Arad, transportul în comun costă 1 leu, iar în Alba Iulia nu este transport în comun:

,,Este dezastruos. Un leu pe transport într-un oraș frumos. Și în Alba Iulia se putea dacă aveam înțelegere din partea Primăriei.”, a mai spus acesta.

Șoferul a precizat că transportul în localitățile din zona 2-7 funcționează în continuare conform programului normal:

,,Satele funcționează în continuare la program normal. Zona 2-7 circulă normal.” a mai zis, în final,Toma Eugen Daniel, conducător auto STP Alba Iulia.

,,Suntem răniți dar ducem lupta mai departe cu pieptul dezvelit”

Dan Manoila, șofer în cadrul STP Alba Iulia, spune că atât angajații companiei, cât și familiile acestora resimt tot mai puternic efectele conflictului dintre operatorul de transport și administrația locală. Acesta afirmă că șoferii nu și-au primit salariile de patru luni și speră ca situația să fie rezolvată pe cale amiabilă, cât mai curând.

,,Suntem în a patra lună fără salariu. Este foarte greu. Ce putem să mai spunem? Este o luptă pe care noi nu o descifrăm. Nu înțelegem de ce sunt aceste ambiții. Noi suferim, la fel și familiile. Locuitorii orașului suferă și ei. Cu ajutorul lui Dumnezeu mergem în continuare. Mai rezistăm. Suntem un pic răniți dar ducem lupta mai departe cu pieptul dezvelit. Sper să fie o rezolvare amiabilă și ne dorim să fie cât mai rapid, atât pentru locuitori, și cât pentur noi să ne recuperăm salariile. Din ce citim în presă, totul încă este în stand-by. Unii zic că da, unii zic că nu. Noi așteptăm în continuare să vedem ce se întâmplă”, a spus Dan Manoila, șofer STP Alba Iulia.

Alba Iulia, aproape de un record negativ în „Cartea Recordurilor”

Așadar, la 50 de zile fără transport public local, Alba Iulia se apropie de un record nedorit: șapte săptămâni fără transport public în oraș.

Alba Iulia nu ar intra în Cartea Recordurilor Guinness pentru prima oară, după ce, anterior, proiectul „Masa care Unește”, inițiat de albaiulianca Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World, a stabilit un nou record mondial cu o masă de 2760 de metri lungime, la care s-au așezat peste 10.000 de oameni, în 2025.

Precedentele performanțe de acest gen ale municipiului Alba Iulia s-au consemnat și în 2009 și 2018.

În septembrie 2018, 4.807 persoane au stabilit la Alba Iulia un record mondial și au intrat astfel în Guinness World Records cu cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni.

În 2009, aproape 9.800 de oameni, printre care și președintele de la acea vreme, Traian Băsescu, au luat parte la „Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina”, pe un traseu lung de 3.450 de metri, înconjurând astfel fortificația bastionară în formă de stea.

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