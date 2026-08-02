Când începe școala în septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026? Potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației, elevii din România revin în bănci luni, 7 septembrie 2026. Noul an școlar 2026-2027 este organizat, la fel ca în anii anteriori, pe module de învățare și cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor.
Dacă te întrebi când începe școala în septembrie 2026, răspunsul este clar: prima zi de cursuri va fi 7 septembrie 2026, iar anul școlar se va încheia în luna iunie 2027.
Când începe școala în septembrie 2026
Anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie 2026, însă elevii vor intra efectiv la cursuri începând de luni, 7 septembrie 2026.
Data de începere a școlii este aceeași pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, cu excepția unor programe speciale prevăzute de Ministerul Educației.
Calendarul anului școlar 2026-2027
Pentru majoritatea elevilor, cursurile se vor desfășura între **7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027**, însumând 36 de săptămâni de școală.
Există și câteva excepții:
– elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă încheie cursurile pe **4 iunie 2027**;
– elevii clasei a VIII-a termină școala pe **11 iunie 2027**, înainte de Evaluarea Națională;
– elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional vor avea cursuri până la **25 iunie 2027**.
Vacanțele și modulele din anul școlar
Structura pe module se păstrează și în anul școlar 2026-2027. În plus, fiecare unitate de învățământ va stabili perioada în care organizează programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.
Vacanța mobilă din luna februarie va fi programată, în funcție de decizia inspectoratelor școlare, între 15 februarie și 7 martie 2027.
De ce începe școala pe 7 septembrie 2026
Ministerul Educației a analizat mai multe variante privind începutul anului școlar, inclusiv propunerea ca elevii să revină la cursuri în jurul datei de 15 septembrie. În cele din urmă, autoritățile au decis menținerea datei de 7 septembrie 2026, pentru a evita decalarea examenelor naționale și a admiterii în învățământul superior.
Când începe școala în luna septembrie 2026. Prima și ultima zi de școală din noul an școlar
Prima zi de școală: luni, 7 septembrie 2026;
Ultima zi de cursuri pentru majoritatea elevilor: 18 iunie 2027
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