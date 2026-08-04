Pensia minimă 2026. Cât este indemnizația socială pentru pensionari, cine beneficiază și ce trebuie să știe românii

Pensia minimă garantată 2026: cât este, cine beneficiază și ce schimbări sunt în vigoare

Pensia minimă garantată 2026 sau indemnizația socială. Toate informațiile actualizate despre indemnizația socială pentru pensionari

Deși este cunoscută de majoritatea românilor drept pensie socială sau pensie minimă garantată, denumirea oficială este indemnizație socială pentru pensionari. Aceasta nu este o pensie separată, ci o sumă acordată pentru completarea pensiilor foarte mici până la nivelul minim stabilit prin lege.

În 2026, interesul pentru acest subiect este cu atât mai mare cu cât noua lege a pensiilor continuă să producă efecte, iar pensionarii vor să știe dacă pensia minimă a fost majorată, cine poate beneficia de acest drept și dacă este nevoie de depunerea unei cereri.

Ce este pensia minimă în 2026

Pensia minimă reprezintă nivelul minim de venit garantat de stat pentru pensionarii care au dreptul la o pensie din sistemul public, dar ale căror drepturi calculate în funcție de contribuțiile plătite sunt foarte mici.

Scopul acestui mecanism este de a proteja persoanele în vârstă împotriva sărăciei și de a asigura un venit minim lunar.

Mulți români folosesc termenul de „pensie socială”, însă legislația utilizează denumirea de indemnizație socială pentru pensionari.

Este important de înțeles că această indemnizație nu înlocuiește pensia contributivă și nici nu modifică punctajul obținut în urma activității profesionale. Ea reprezintă doar diferența dintre pensia calculată și nivelul minim garantat de stat.

Acest sistem funcționează de mai mulți ani și continuă să fie aplicat și în anul 2026.

Cât este pensia minimă în 2026

Una dintre cele mai frecvente întrebări adresate de pensionari este: cât este pensia minimă în 2026?

În prezent, valoarea indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.415 lei pe lună.

Acesta este nivelul minim până la care statul completează pensiile mici.

Dacă un pensionar are o pensie contributivă de 1.100 de lei, va primi încă 315 lei sub formă de indemnizație socială, astfel încât suma totală încasată să ajungă la 1.415 lei.

În schimb, dacă pensia calculată este de 1.500 de lei, persoana respectivă nu beneficiază de această completare, deoarece venitul depășește plafonul minim garantat.

Până în prezent, autoritățile nu au adoptat o nouă majorare a pensiei minime în cursul anului 2026, astfel că plafonul de 1.415 lei rămâne în vigoare.

Cine beneficiază de pensia minimă 2026

Nu orice persoană cu venituri mici poate primi pensia minimă.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții prevăzute de lege.

Pot beneficia de indemnizația socială:

– pensionarii pentru limită de vârstă;

– pensionarii de invaliditate;

– pensionarii de urmaș;

cu condiția ca drepturile lor de pensie să fie mai mici decât nivelul minim garantat.

În practică, Casa Națională de Pensii Publice verifică automat cuantumul fiecărei pensii și stabilește dacă este necesară acordarea diferenței până la valoarea indemnizației sociale.

Pensionarii nu trebuie să demonstreze lipsa altor venituri și nici să depună documente suplimentare pentru acordarea indemnizației.

Cine nu poate primi pensia minimă

Există și situații în care indemnizația socială nu poate fi acordată.

De exemplu, nu beneficiază de acest sprijin:

– persoanele care nu au dobândit calitatea de pensionar;

– persoanele ale căror pensii depășesc plafonul de 1.415 lei;

– persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea unei pensii din sistemul public.

Acest aspect este important deoarece multe persoane confundă ajutorul social cu indemnizația socială pentru pensionari.

Cele două forme de sprijin au reglementări diferite și se acordă în condiții distincte.

Este nevoie de o cerere pentru a primi pensia minimă?

Una dintre cele mai bune vești pentru pensionari este că indemnizația socială se acordă automat.

Nu este necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii.

De asemenea, nu este nevoie de:

– completarea unor formulare;

– depunerea unei declarații privind veniturile;

– solicitarea unei recalculări speciale.

Instituția verifică automat cuantumul pensiei și stabilește dacă beneficiarul trebuie să primească diferența până la nivelul minim garantat.

Plata se face odată cu pensia, prin aceeași modalitate de încasare aleasă de beneficiar, fie prin mandat poștal, fie prin transfer bancar.

Cum se calculează pensia minimă

Mulți pensionari cred că statul stabilește o pensie fixă de 1.415 lei.

În realitate, lucrurile stau diferit.

Mai întâi se calculează pensia în funcție de contribuțiile plătite de persoană pe parcursul activității profesionale.

Abia după stabilirea cuantumului pensiei contributive se verifică dacă aceasta este mai mică decât indemnizația socială.

Dacă rezultatul este sub 1.415 lei, statul plătește diferența.

Exemplul 1

Pensie calculată: 980 lei

Indemnizație socială: 435 lei

Total încasat: 1.415 lei

Exemplul 2

Pensie calculată: 1.240 lei

Diferență suportată de stat: 175 lei

Total încasat: 1.415 lei

Exemplul 3

Pensie calculată: 1.530 lei

Indemnizație socială: 0 lei

Total încasat: 1.530 lei, e vorba de o pensie contributivă

Aceste exemple arată că indemnizația socială nu reprezintă o pensie separată, ci doar o completare până la nivelul minim garantat.

Diferența dintre pensia minimă și pensia contributivă

O confuzie frecventă este aceea dintre pensia minimă și pensia contributivă.

Pensia contributivă este calculată în funcție de:

– perioada lucrată;

– contribuțiile plătite la sistemul public;

– punctajul acumulat pe parcursul activității.

Pensia minimă, în schimb, nu depinde de numărul de ani lucrați, ci reprezintă un mecanism de protecție socială prin care statul completează pensiile foarte mici.

Prin urmare, chiar dacă doi pensionari primesc aceeași sumă finală de 1.415 lei, situația lor poate fi complet diferită.

Unul poate avea o pensie contributivă de 1.390 de lei, iar celălalt o pensie de numai 850 de lei, diferența fiind suportată din bugetul de stat.

Acesta este motivul pentru care indemnizația socială nu trebuie confundată cu pensia rezultată din contribuțiile plătite în timpul activității profesionale.

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