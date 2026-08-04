Titularizare 2026 în Alba: Rata notelor de peste 7 a urcat după contestații. Județul rămâne peste media națională

Rezultatele finale la Titularizare 2026 aduc o creștere vizibilă a ponderii candidaților din Alba care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă. După contestații, procentul a ajuns 58,4%, față de aproximativ 55,6% la prima afișare.

În județul Alba, concursul național de Titularizare 2026 a fost susținut de peste 530 de candidați, din cei 651 înscriși și validați, la 51 de discipline. Rezultatele inițiale au fost publicate în 28 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, sunt cele centralizate în documentul Ministerului Educației și Cercetării din 4 august 2026.

Aproape 59% dintre candidații din Alba au avut note de minimum 7

Datele finale din dosarul Ministerului Educației arată că, în Alba, au fost luate în calcul 536 de lucrări cu note, dintre care 313 au primit note între 7 și 9,99, iar o lucrare a fost notată cu 10. Asta înseamnă că 314 candidați au obținut note de cel puțin 7 la proba scrisă.

Prin comparație, la prima afișare, înaintea contestațiilor, rata comunicată pentru Alba era de 55,6%.

Creșterea este, astfel, de aproximativ 3 puncte procentuale după contestații.

Creșterea este relevantă într-un concurs în care nota 7 reprezintă pragul necesar pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, cu condiția îndeplinirii pragului corespunzător și la inspecția specială la clasă/proba practică. Pentru angajarea pe perioadă determinată, pragul este nota 5, în aceleași condiții.

Alba, peste media națională

La nivelul întregii țări, după contestații, 54,41% dintre notele înregistrate au fost de minimum 7, potrivit dosarului final al Ministerului Educației.

La prima afișare, media națională era de 51,04%, în timp ce Alba era la 55,6%, județul fiind deja peste media țării.

Cu alte cuvinte, Alba a rămas peste media națională atât înainte, cât și după contestații, iar diferența s-a păstrat la aproximativ patru puncte procentuale.

Contestațiile au schimbat clasamentul notelor

Dosarul final al Ministerului arată că, la nivel național, au fost transmise către centrele de evaluare 31.641 de lucrări, pentru 31.623 de candidați cu note. Au fost depuse 7.222 de contestații, dintre care 7.121 au dus la modificarea notei inițiale.

După reevaluare, ponderea notelor de minimum 7 a crescut de la 51,04% la 54,41%.

O singură notă de 10 în Alba

În Alba s-a înregistrat o singură notă de 10, din cele 28 de note de 10 înregistrate la nivel național.

La nivel național, distribuția finală arată că 54,32% dintre note au fost în intervalul 7–9,99, iar alte 0,09% au fost note de 10.

Urmează repartizarea pe posturi

Pentru candidații din Alba și din întreaga țară, rezultatele finale nu înseamnă automat și obținerea unui post titularizabil. Nota de minimum 7 este una dintre condițiile necesare pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, iar repartizarea depinde de posturile disponibile și de ordinea mediilor și opțiunilor candidaților.

Potrivit calendarului concursului, repartizarea pe posturile vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată este programată în ședințe publice în 5 și 6 august 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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