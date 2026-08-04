Rezultate finale Titularizare 2026: Notele după soluționarea contestațiilor au fost afișate

Rezultatele finale de la Titularizare 2026 au fost publicate marți, 4 august 2026.

REZULTATE FINALIZARE TITULARIZARE ALBA AICI.

În zilele de 5 și 6 august 2026 vor avea loc ședințele de repartizare pentru cei care au luat peste nota 7, potrivit metodologiei.

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate va avea loc pe 7 august 2026, iar emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră va avea loc între 17 și 21 august 2026.

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Aceasta este o condiție obligatorie, dar nu garantează și obținerea postului / catedrei de titular, adică pe perioadă nedeterminată.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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