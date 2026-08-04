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Kronospan oprește o parte din producție pentru a reduce la jumătate consumul de energie electrică. Măsură de solidaritate cu Sistemul Energetic Național

Bogdan Ilea

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Kronospan oprește o parte din producție pentru a reduce la jumătate consumul de energie electrică. Măsură de solidaritate cu Sistemul Energetic Național

Kronospan va opri etapizat o parte dintre liniile sale de producție, măsură prin care urmărește să reducă până la 50% consumul de energie electrică, în contextul dificultăților de pe piața energiei din România.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES, măsura vine ,,ca răspuns responsabil” la solicitările transmise operatorilor industriali de a contribui la echilibrarea Sistemului Energetic Național în perioada actuală, marcată de presiuni asupra capacității de producție și distribuție a energiei electrice.

,,Oprirea liniilor de producție se va realiza gradual, în funcție de nevoile sistemului energetic, iar compania monitorizează permanent evoluția situației pentru a putea relua activitatea la capacitate normală imediat ce condițiile o vor permite”, se arată în comunicat.

Compania subliniază că livrările către clienți nu vor fi afectate de această măsură.

Kronospan este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România. O parte din consumul propriu este acoperit prin producția de energie electrică din panouri fotovoltaice, precum și din producția proprie de energie prin unități de cogenerare.

,,Kronospan reafirmă angajamentul său față de funcționarea responsabilă și sustenabilă a operațiunilor din România și va continua să colaboreze cu autoritățile și operatorii din sistemul energetic pentru depășirea acestei perioade dificile”, dau asigurări reprezentanții companiei.

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