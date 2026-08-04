VIDEO ȘTIREA TA | Nu călcați iarba, iar albaiulienii chiar respectă semnul: Spațiu verde plin de bălării, „protejat” de un panou al Primăriei Alba Iulia
Nu călcați iarba, iar albaiulienii chiar respectă semnul: Spațiu verde plin de bălării, „protejat” de un panou al Primăriei Alba Iulia
„Vă rugăm nu călcați pe iarbă” este semnul pe care îl pot citi albaiulienii care trec printr-o zonă din apropierea Tribunalului Alba.
Totuși, spațiul verde pe care municipalitatea îi îndeamnă pe cetățeni să îl protejeze nu mai seamănă de mult cu o zonă îngrijită, fiind invadat de buruieni și vegetație necontrolată.
Un cititor ziarulunirea.ro a trimis o serie de fotografii și un videoclip care surprind situația din zona aflată în apropierea Tribunalului Alba.
Semnul „Vă rugăm nu călcați pe iarbă” a rămas la locul lui, însă vegetația a crescut neîngrijită, transformând spațiul verde într-o suprafață dominată de buruieni și bălării.
Potrivit martorului, vegetația afectează și o porțiune din trotuarul din zonă, ocupând o parte din acesta.
Ziariștii de la ziarulunirea.ro au discutat cu Claudiu Nemeș, Director Executiv în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, în Direcția Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat, despre zona afectată. Acesta s-a angajat să investigheze situația. Vom reveni cu detalii.
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