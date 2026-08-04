Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Nu călcați iarba, iar albaiulienii chiar respectă semnul: Spațiu verde plin de bălării, „protejat” de un panou al Primăriei Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Nu călcați iarba, iar albaiulienii chiar respectă semnul: Spațiu verde plin de bălării, „protejat” de un panou al Primăriei Alba Iulia

„Vă rugăm nu călcați pe iarbă” este semnul pe care îl pot citi albaiulienii care trec printr-o zonă din apropierea Tribunalului Alba. 

Totuși, spațiul verde pe care municipalitatea îi îndeamnă pe cetățeni să îl protejeze nu mai seamănă de mult cu o zonă îngrijită, fiind invadat de buruieni și vegetație necontrolată.

Un cititor ziarulunirea.ro a trimis o serie de fotografii și un videoclip care surprind situația din zona aflată în apropierea Tribunalului Alba. 

Semnul „Vă rugăm nu călcați pe iarbă” a rămas la locul lui, însă vegetația a crescut neîngrijită, transformând spațiul verde într-o suprafață dominată de buruieni și bălării.

Potrivit martorului, vegetația afectează și o porțiune din trotuarul din zonă, ocupând o parte din acesta.

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au discutat cu Claudiu Nemeș, Director Executiv în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, în Direcția Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat, despre zona afectată. Acesta s-a angajat să investigheze situația. Vom reveni cu detalii.

Știre în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

Foto-Știrea ta: Mașină avariată în Alba Iulia după lucrări de întreținere a spațiului verde: „Bătaie de joc sau incompetență?”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 zile

în

31 iulie 2026

De

Foto-Știrea ta: Mașină avariată în Alba Iulia după lucrări de întreținere a spațiului verde: „Bătaie de joc sau incompetență?” Un albaiulian a semnalat, vineri, 31 iulie 2026, în mediul online, un incident petrecut pe strada Vasile Goldiș în contextul unor lucrări de întreținere a spațiului verde. „Bătaie de joc sau incompetență? Ieri, în amiaza mare, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Un pisic portocaliu, îndrăgit de clienții și angajații framm’s din Alba Iulia, luat de persoane necunoscute: ,,Cineva l-a șterpelit din curte”. Apel pentru readucerea lui acasă

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

30 iulie 2026

De

Un pisic portocaliu, îndrăgit de clienții și angajații framm’s din Alba Iulia, luat de persoane necunoscute: ,,Cineva l-a șterpelit din curte”. Apel pentru readucerea lui acasă Un pisoi portocaliu care își făcuse „casă” în curtea localului framm’s din Alba Iulia a dispărut, iar reprezentanții localului spun că animalul ar fi fost luat de persoane necunoscute. […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

Video-Știrea ta | Pârâul din Tăuți transformat într-o groapă de gunoi în locul denumit „La Cheie”: „Invazie” de deșeuri de toate felurile, inclusiv resturi de materiale de construcții

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 zile

în

28 iulie 2026

De

Video-Știrea ta | Pârâul din Tăuți transformat într-o groapă de gunoi în locul denumit „La Cheie”: „Invazie” de deșeuri de toate felurile, inclusiv resturi de materiale de construcții În locul cunoscut de localnici drept „La Cheie”, pe cursul pârâului din satul Tăuți, comuna Meteș, natura este sufocată de nepăsarea celor care au ales să transforme […]

Citește mai mult