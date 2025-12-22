Transfer la Volei Alba Blaj: extrema Ana Escamilla (Spania), voleibalistă care a evoluat ultima dată în Turcia

Campioana Volei Alba Blaj a anunțat un transfer: extrema Ana Escamilla, voleibalistă care ultima dată a evoluat în Turcia!

La finele anului, Volei Alba Blaj și-a prezentat o nouă achiziție, extrema Ana Escamilla, jucătoare care a jucat ultima dată în Turcia.

Este o mutare menită să întărească efectivul echipei din „Mica Romă”, grupare angrenată pe 3 fronturi: grupele Ligii Campionilor, Divizia A1, al cărei ierarhie o conduce la finele anului și Cupa României.

Voleibalista nou-venită (27 de ani) are aceeași naționalitate cu principalul Blajului, spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez, iar în actuala stagiune a evoluat în Turcia la Bahçelievler Belediyespor

CSM Volei Alba Blaj se întărește, pe poziția de extremă, cu internațională spaniolă Ana Escamilla! În vârstă de 27 de ani, Ana Escamilla (1.86 m) a evoluat în prima parte a sezonului la echipa turcă Bahçelievler Belediyespor. La Blaj, ea va îmbrăca tricoul cu numărul 27.

Ana Escamilla s-a remarcat în acest an la turneul final al Campionatului Mondial, unde a fost una dintre cele mai bune jucătoare ale naționalei Spaniei. Tot în acest an a câștigat campionatul Spaniei cu Heidelberg Volkswagen, cu o contribuție decisivă la acest titlu. Printre echipele pentru care a jucat se numără Unet E-Work Busto Arsizio (Italia) SC Potsdam (Germania). „Suntem convinși că Ana ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele pentru acest sezon!„, a punctat clubul din „Mica Romă”

Informații, foto: CSM Volei Alba Blaj

