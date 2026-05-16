Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, cu un pas mai aproape de a ajunge în lotul național restrâns de seniori al olimpicilor români la Matematică

Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, este tot mai aproape de a ajunge în lotul național al olimpicilor seniori ai României la Matematică 2026, după ce a trecut cu succes de barajul al doilea. El a fost coopotat anterior în lotul național lărgit.

Mai exact, barajul 2 a avut loc în data de 10 mai 2026, iar Eduard Pițu a acumulat un total de 34 de puncte după primele două etape de selecție (baraj 1 și baraj 2). Componența finală a lotului național al olimpicilor la Matematică va fi stabilită în urma altor două baraje.

Reamintim că, o veste extraordinară a venit miercuri, 8 aprilie 2026 atunci când Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, a fost cooptat în lotul național al olimpicilor la matematică.

Eduard Pițu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Matematică pentru ciclul liceal 2026, care s-a desfășurat în luna aprilie la Alba Iulia.

După Olimpiada Națională de Matematică, lotul național de seniori se stabilește în mai multe etape, iar clasamentul de la națională nu decide singur componența echipei finale. Elevii cu rezultate foarte bune la Olimpiada Națională de Matematică sunt selectați în lotul lărgit, selecție realizată de Societatea de Științe Matematice din România împreună cu Ministerul Educației și coordonatorii loturilor. În continuare au loc tabere de pregătire și baraje de selecție, unde elevii susțin probe mult mai dificile, apropiate de nivelul competițiilor internaționale. Pe baza rezultatelor din aceste teste se formează lotul restrâns și apoi echipele pentru concursuri precum International Mathematical Olympiad. Astfel, performanța la baraje cântărește foarte mult, iar un elev poate ajunge în echipa finală chiar dacă nu a fost printre primii la ONM, dacă obține rezultate excelente în etapele de selecție ulterioare.

