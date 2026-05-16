CS Universitar Alba Iulia – Progresul Pecica 6-2 (2-0) | Universitarii, set pentru liniște, în ultima etapă din play-out-ul Seriei 7

CS Universitar Alba Iulia a învins Progresul Pecica, cu un set, 6-2, în ultima etapă din play-out-ul Seriei 7 din Liga 3.

CS Universitar Alba Iulia a învins Progresul Pecica în ultima etapă din play-out, scor 6-2 (2-0), pe „Pielarul” din Sebeș, un succes facil, la un set de tenis, care risipește din emoțiile menținerii pe a treia scenă fotbalistică. Tânăra formație universitară s-a impus fără emoții în compania unui oponent ce nu mai avea nicio miză și astfel a încheiat în mod pozitiv cel de-al patrule sezon consecutiv petrecut în eșalonul terț.

CSU Alba Iulia și-a propus să evite poziția a șasea din Seria 7 (5 dintre echipele clasate pe respectiva poziție din ceel 8 serii vor retrograda) și a obținut lejer cele 3 puncte necesare.

Emoțiile s-au spulberat încă din prima jumătate de oră, când au punctat Velțan (3, la o pasă în adâncime) și Stănilă (28, penalty, după un fault făcut de Wild), între cele două reușite intercalându-se barele lui Stănilă și Velțan (21, în aceeași fază) La reluare au mai înscris Tamaș (51), Velțan (67, a realizat dubla), Mura (71, a redus ecartul la 1-4) și Rusu (77), respectiv Olăroiu (83), pentru ca Gâțan (90+2) să parafeze un set de tenis.

