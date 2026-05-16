Sport

CS Universitar Alba Iulia – Progresul Pecica 6-2 (2-0) | Universitarii, set pentru liniște, în ultima etapă din play-out

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

CS Universitar Alba Iulia – Progresul Pecica 6-2 (2-0) | Universitarii, set pentru liniște, în ultima etapă din play-out-ul Seriei 7

CS Universitar Alba Iulia a învins Progresul Pecica, cu un set, 6-2, în ultima etapă din play-out-ul Seriei 7 din Liga 3. 

Citește și: Liga 3, play-out: CSU Alba Iulia – victorie netă cu „lanterna roșie”, scor 5-1 | CIL Blaj, remiză prețioasă la Sântana

CS Universitar Alba Iulia a învins Progresul Pecica în ultima etapă din play-out, scor 6-2 (2-0), pe „Pielarul” din Sebeș, un succes facil, la un set de tenis, care risipește din emoțiile menținerii pe a treia scenă fotbalistică. Tânăra formație universitară s-a impus fără emoții în compania unui oponent ce nu mai avea nicio miză și astfel a încheiat în mod pozitiv cel de-al patrule sezon consecutiv petrecut în eșalonul terț.

CSU Alba Iulia și-a propus să evite poziția a șasea din Seria 7 (5 dintre echipele clasate pe respectiva poziție din ceel 8 serii vor retrograda) și a obținut lejer cele 3 puncte necesare.

Emoțiile s-au spulberat încă din prima jumătate de oră, când au punctat Velțan (3, la o pasă în adâncime) și Stănilă (28, penalty, după un fault făcut de Wild), între cele două reușite intercalându-se barele lui Stănilă și Velțan (21, în aceeași fază) La reluare au mai înscris Tamaș (51), Velțan (67, a realizat dubla), Mura (71, a redus ecartul la 1-4) și Rusu (77), respectiv Olăroiu (83), pentru ca Gâțan (90+2) să parafeze un set de tenis.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Unirea Tășnad – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1) | „Alb-negrii”, victorie mare în cursa spre baraj, dedicată lui Tudor Vomir!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

16 mai 2026

De

Unirea Tășnad – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1), în penultima etapă din play-off | „Alb-negrii”, victorie mare în cursa spre baraj, dedicată lui Tudor Vomir! CSM Unirea Alba Iulia a cucerit 3 puncte uriașe la Tășnad, 4-0 (1-0), cu Unirea și face un pas uriaș spre barajul de promovare în Liga 2, după această […]

Citește mai mult

Sport

SuperLiga Alba, etapa 21: Liderul Viitorul Sântimbru, scorul rundei! Industria Galda de Jos a câștigat derby-ul rundei, la Ocna Mureș! Inter Unirea a urcat pe podium!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

16 mai 2026

De

SuperLiga Alba, etapa 21: Industria Galda de Jos a câștigat derby-ul rundei, 3-2 la Ocna Mureș! Inter Unirea a urcat pe podium! Liderul Viitorul Sântimbru a realizat scorul rundei În derby-ul rundei, în disputa formațiilor clasate pe podium, Industria Galda de Jos s-a impus la Ocna Mureș, grație acestul rezultat Inter Unirea urcând pe treapta […]

Citește mai mult

Sport

Sănătatea Cluj – Metalurgistul Cugir 3-2 (1-1) | „Virușii verzi” întorc rezultatul prin tripla lui Alex Pop! Și vine finala de pe „Cetate”!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

15 mai 2026

De

Sănătatea Cluj – Metalurgistul Cugir 3-2 (1-1) | „Virușii verzi” întorc rezultatul prin tripla lui Alex Pop! Și vine finala de pe „Cetate”! Sănătatea Cluj – Metalurgistul Cugir a fost un meci superb, cu o derulare pasionantă a scorului (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2), decis de tripla golgheterului „virușilor verzi”, Alex Pop, care a adus victoria […]

Citește mai mult