Mesaj emoționant de mulțumire pentru medicul Cristian Țibea și colectivul secției de Obstetrică-ginecologie de la Spitalul din Alba Iulia: ,,Mi-au devenit o a doua familie”
O pacientă a transmis Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia un mesaj emoționant de mulțumire pentru medicul Cristian Țibea și colectivului secției de Obstetrică-ginecologie.
Pacienta a povest experiența sa din cadrul unității medicale menționate anterior, considerând că echipa medicală au ajuns pentru ea ,,o a doua familie”.
Mesajul de mulțumire integral este următorul:
,,Există, uneori, în jurul nostru mulți Oameni-Poveste, pe lângă care trecem, poate, zi de zi, fără să ne dăm seama că ei sunt acei oameni minunați pe care fiecare ne-am dori să îi cunoaștem, dar…ei stau acolo, în banca lor, modești, frumoși, cu bun simț și dăruire, fără să iasă în față sau să facă din profesionalism o laudă, ci un mod de a fi, de a exista.
Abia atunci când soarta te face să devii tu însuți un pacient, ai ocazia să vezi cu ochii tăi că acești oameni chiar există, își împart viața de familie cu ture obositoare de 12 ore, de-a lungul cărora poate nu au timp uneori nici măcar să bea o cafea, sau să își odihnească picioarele care fug întruna pe coridoarele secției, care mai găsesc puterea să intre în salon cu un zâmbet sau o vorbă bună, să ți le așeze pe pernă, doar ca să știi că nu ești singur, că ești pe mâini bune. I-am cunoscut. Sunt acolo, în Spitalul Județean Alba, în cazul meu, pe Secția de Obstetrică-Ginecologie, unde, preț de o săptămână am devenit pacient, la rândul meu și pot să spun că toate acele halate colorate, care trebăluiau toată ziua la tratamente, internări, consultații, intervenții, toate, absolut toate aceste cadre medicale sau infirmiere mi-au devenit o a doua familie și au știut cum să coloreze fiecare zi, să nu fie prea grea. Cu toată empatia, bunul simț și profesionalismul pe care îl au prins în ecusonul de la piept, ca un fel de talisman. De.. OM.
Nu intru în detalii cu partea tehnică, medicală, sau intervenția destul de complexă a cazului meu, ci aș vrea să evidențiez faptul că aici, acasă, am găsit ceea ce, poate, nu mulți pacienți au parte într-un spital public, o echipă de nota 10, condusă de Dr. Țibea Cristian, un om mult prea modest care se fâstâcește chiar și la auzul unui simplu: ”mulțumesc”, care și-a lăsat cartea de vizită în sufletul fiecărei femei pe care a găsit-o disperată, plină de durere și fără speranță și apoi a redat-o familiei, cu zâmbetul pe toată fața și cu șanse de noi începuturi. Multă lume m-a întrebat de ce nu am mers și la Cluj, să mai cer o ”părere”, de ce am preferat operația în Spitalul Județean Alba, că poate alte titluri de Cluj ar fi fost mai benefice sănătății mele. Ei bine, așa sunt eu, cred în oamenii simpli, care tac și fac… Nu am vrut altă opinie, nici alt medic, nici alt colectiv și dacă ar fi să o iau de capăt, aș proceda la fel. Poate că sunt multe femei care se regăsesc în aceste rânduri, dar poate pur și simplu, nu știu cum să le aștearnă în cuvinte. Ar trebui să o facă, chiar și cu două cuvinte, pentru că unii oameni chiar merită să le strângi mâna și să le mulțumești, fiindcă le este suficient atât. Eu vă mulțumesc cu sufletul, d-le Dr. Cristian Țibea, dvs. și tuturor celor din Secția de Obstetrică Ginecologie, care pun preț atât pe calitatea actului medical, cât și pe nevoia fiecărui bolnav de a avea alături, pe durata internării, cadre medicale ”bune de pus pe rană”.
