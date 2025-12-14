Volei Alba Blaj, campioana turului sezonului regular în Diviziei A1! În ultima rundă, 3-0 cu Rapid

Volei Alba Blaj este campioana turului sezonului regular în Diviziei A1! În ultima rundă, victorie 3-0 cu Rapid, în deplasare

Volei Alba Blaj iernează pe prima poziție în Divizia A1, după terminarea turului, echipa din „Mica Romă”, câștigând în deplasare cu Rapid, scor 3-0 (25-15, 25-18, 25-19).

Echipa din „Mica Romă” nu a avut emoții în această confruntare, decât la mijlocul setului trei, când adversarele s-au distanțat la 11-8, însă lucrurile au reintrat în normal.

Evilania Martinez a realizat 14 puncte, fiind urmată de Vittoria Piani – 13 și Jelena Delic – 12, într-o confruntare care a durat 72 de minute.

Volei Alba Blaj a strâns 24 de puncte în 9 etape, pierzând un singur joc, cu CSO Voluntari, în runda inaugurală.

Ultimul meci al anului va fi miercuri, la Constanța, în sferturile de finală ale Cupei României

