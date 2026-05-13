Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan a afirmat că primul prim-ministru pe care îl va desemna Nicușor Dan va fi respins în Parlament, iar apoi PNL trebuie să îl propună pe Ilie Bolojan.
Întrebat dacă PNL va putea da un vot de învestitură unui guvern minoritar PSD-UDMR fără să îl sprijine în continuare, Theodor Stolojan a negat.
„Nu, nu. Acest prim guvern probabil va cădea la vot și urmează al doilea guvern, cu un al doilea candidat de prim-ministru care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie Bolojan și aici se va vedea, într-adevăr, atitudinea președintelui României, dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare, pentru ca un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari care, mulți dintre ei, faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu mai serios. Dacă căuți în CV-ul lor, unii n-au avut niciun serviciu”, a declarat Theodor Stolojan la Digi 24, potrivit Mediafax.
Întrebat dacă PNL vrea alegeri anticipate în acest moment, Theodor Stolojan a spus că acest scenariu nu este exclus.
„Este metoda prevăzută, calea prevăzută de Constituție, în asemenea blocaje parlamentare și decizionale în politica României. Nu trebuie să ne ferim. Este rău pentru România, pierdem timp, nimeni la ora actuală nu are niciun entuziasm să aplice reforma care a fost gândită în administrația publică la nivelul companiilor de stat. Toți stau în așteptare și să nu uităm că ne așteaptă o surprinză. Nu peste mult timp.
Bugetul țării a fost gândit în condițiile în care se efectuează această reducere a costurilor cu administrația publică înbunătățirea performanților companiilor cu capital de stat. Dacă aceste lucruri nu se realizează, ieșim din parametrii bugetului. Categoric ieșim din deficit”, a mai spus Theodor Stolojan.
foto – Theodor Stolojan / Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) pe portalul național de Date Locale. „Planificarea strategică a dezvoltării teritoriale a Albei a presupus o muncă titanică. Vreau doar să vă […]
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea Marius Hațegan, secretar general PNL Alba și vicepreședinte în Consiliul Județean Alba, a publicat, astăzi, 11 mai 2026, o postare prin care transmite că partidul din care face parte respinge ferm orice fel de […]
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, și-au asumat un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care și-au întemeiat guvernarea comună”, a anunțat, în seara zilei de joi, 7 mai 2026, președintele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul pe zile la Untold 2026: Când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee și Flo-Rida
Programul pe zile la Untold 2026: Când vor urca pe scena festivalului headlinerii Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Swae Lee...
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră
Sibiul fierbe înainte de finala Cupei României dintre ”U” Cluj și Universitatea Craiova: Avertismentul autorităților privind circulația rutieră Autoritățile din...
Știrea Zilei
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba...
VIDEO | TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27 de ani din Alba. Ce nereguli avea încărcătura
TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27...
Curier Județean
FOTO | Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte antisociale”
Mircea Haic, desemnat polițistul local al anului 2025 la Teiuș: „Bătălie permanentă pentru un oraș curat și sigur, fără fapte...
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
13 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...