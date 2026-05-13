Politică Administrație

Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”

Fostul premier Theodor Stolojan a afirmat că primul prim-ministru pe care îl va desemna Nicușor Dan va fi respins în Parlament, iar apoi PNL trebuie să îl propună pe Ilie Bolojan.

Întrebat dacă PNL va putea da un vot de învestitură unui guvern minoritar PSD-UDMR fără să îl sprijine în continuare, Theodor Stolojan a negat.

„Nu, nu. Acest prim guvern probabil va cădea la vot și urmează al doilea guvern, cu un al doilea candidat de prim-ministru care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie Bolojan și aici se va vedea, într-adevăr, atitudinea președintelui României, dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare, pentru ca un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari care, mulți dintre ei, faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu mai serios. Dacă căuți în CV-ul lor, unii n-au avut niciun serviciu”, a declarat Theodor Stolojan la Digi 24, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă PNL vrea alegeri anticipate în acest moment, Theodor Stolojan a spus că acest scenariu nu este exclus.

„Este metoda prevăzută, calea prevăzută de Constituție, în asemenea blocaje parlamentare și decizionale în politica României. Nu trebuie să ne ferim. Este rău pentru România, pierdem timp, nimeni la ora actuală nu are niciun entuziasm să aplice reforma care a fost gândită în administrația publică la nivelul companiilor de stat. Toți stau în așteptare și să nu uităm că ne așteaptă o surprinză. Nu peste mult timp.

Bugetul țării a fost gândit în condițiile în care se efectuează această reducere a costurilor cu administrația publică înbunătățirea performanților companiilor cu capital de stat. Dacă aceste lucruri nu se realizează, ieșim din parametrii bugetului. Categoric ieșim din deficit”, a mai spus Theodor Stolojan.

foto – Theodor Stolojan / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 19 ore

în

12 mai 2026

De

Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) pe portalul național de Date Locale.  „Planificarea strategică a dezvoltării teritoriale a Albei a presupus o muncă titanică. Vreau doar să vă […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

11 mai 2026

De

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea Marius Hațegan, secretar general PNL Alba și vicepreședinte în Consiliul Județean Alba, a publicat, astăzi, 11 mai 2026, o postare prin care transmite că partidul din care face parte respinge ferm orice fel de […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 zile

în

7 mai 2026

De

Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, și-au asumat un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care și-au întemeiat guvernarea comună”, a anunțat, în seara zilei de joi, 7 mai 2026, președintele […]

Citește mai mult