Unirea Tășnad – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1), în penultima etapă din play-off | „Alb-negrii”, victorie mare în cursa spre baraj, dedicată lui Tudor Vomir!

CSM Unirea Alba Iulia a cucerit 3 puncte uriașe la Tășnad, 4-0 (1-0), cu Unirea și face un pas uriaș spre barajul de promovare în Liga 2, după această victorie categorică, prima externă în play-off, venită la capătul unei prestații excelente.

Un succes dedicat lui Tudor Vomir, care luni va suporta o intervenție chirurgicală. Elevii lui Dragoș Militaru mai au nevoie de o remiză în confruntarea cu Sănătatea Cluj, sâmbătă, pe „Cetate”, în ultima partidă din play-off, pentru a accede la barajul de promovare în eșalonul superior.

„Alb-negrii” au afișat înaintea confruntării, două tricouri speciale „pentru Tudor Vomir” și numărul „58”, asta pentru a fi alături de fundașul central accidentat grav în partida anterioară, cu SCM Zalău (ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept), care va lipsi o perioadă îndelungată de pe teren. La încălzire s-a accidentat Mihaiu, substituit în formula de start de Banyoi. Experimentatul atacant Răzvan Fetița (36) a deschis scorul cu un șut din careu, scăpat de Baltă. Gazdele efectuează 4 înlocuiri la pauză și Ducan (50) respinge de sub bară reluarea lui Vaida. Peste 5 minute, gazdele au solicitat penalty pentru un fault la Sanogo, dar s-a dictat fault în atac, spre disperarea tășnădenilor, care au protestat îndelung. Pîntea (60) a majorat avantajul, după o combinație în zona centrală, cu Fetița și Jorza. Albaiulienii s-au dezlănțuit și au dus scorul la proporții drastice, autogol Traia (64, la un corner executat de Pîntea) și nou-intratul V. Borcea (72, voleu la o fază cu pasă decisivă Golda).

Arbitri Cr. Codrea (Baia Mare), A. Revnic (Cluj-Napoca), F. Seiche Lazăr Flavius (Sânmihaiu Almaşului); rezervă R. Necrici (Chechiș) Observatori S. Duma (Zalău), H. Pîrțiu-Vasilichi (Unirea)

Foto: Ionuț Blăjean, CSM Unirea Alba Iulia

