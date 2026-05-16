Procesul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru 9 acte de luare de mită, poate începe: Decizie la Tribunalul Alba
Tribunalul Alba a dispus, vineri, 15 mai 2026, începerea judecății în dosarul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, acuzat că ar fi primit în mod repetat bani de la pacienți pentru emiterea sau prelungirea deciziilor medicale privind capacitatea de muncă și pensiile de invaliditate.
Medicul este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, fiind acuzat de 9 acte materiale desfășurate într-un interval de aproximativ o săptămână.
Acuzațiile procurorilor
Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, medicul ar fi solicitat și primit sume importante de bani de la pacienți sau aparținători ai acestora în schimbul emiterii unor decizii medicale favorabile privind capacitatea de muncă.
Anchetatorii susțin că, în perioada 26 ianuarie-2 februarie 2026, inculpatul ar fi primit diferite sume de bani în euro, lire sterline și lei, direct în biroul său din sediul instituției medicale.
Printre situațiile descrise în rechizitoriu se află: 100 de euro primiți pentru emiterea unei decizii medicale; 500 de euro solicitați și primiți de la o pacientă reprogramată pentru revizuirea dosarului; 700 de euro primiți de la un pacient pentru expertizarea medicală; 200 de lire sterline remise de aparținătorul unui pacient; două tranșe de câte 500 de euro primite succesiv pentru emiterea unei decizii medicale; 2.600 de lei primiți pentru o expertizare medicală care nu a mai fost finalizată din cauza arestării inculpatului.
Anchetă pornită de la un denunț
Dosarul a fost deschis după ce, în decembrie 2025, un martor denunțător a sesizat organele de anchetă că medicul ar continua să solicite bani pacienților, deși anterior fusese cercetat într-un alt dosar penal pentru fapte similare.
Martorul a declarat că aflase despre cazuri în care persoane vulnerabile, inclusiv un pacient cu picior amputat și o femeie care avea nevoie de prelungirea pensiei de invaliditate, ar fi fost obligate să ofere bani pentru a-și rezolva documentele medicale.
Conform declarațiilor din dosar, medicul ar fi pretins chiar „toți banii din portofel” unei paciente, obținând astfel suma de 1.500 de lei.
Supraveghere tehnică și camere ascunse în cabinet
Pe baza denunțului și a datelor dintr-un dosar anterior, procurorii au solicitat Tribunalului Alba autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică.
Judecătorul de drepturi și libertăți a aprobat interceptarea comunicațiilor telefonice, localizarea telefonului mobil al suspectului și supravegherea audio-video atât a medicului, cât și a biroului său.
Anchetatorii au instalat un sistem de înregistrare audio-video în cabinetul medicului, iar potrivit rechizitoriului, imaginile și dialogurile surprinse ar fi documentat cele nouă episoade de primire a mitei.
În schimb, interceptările telefonice nu ar fi oferit probe relevante pentru anchetă.
Medicul a recunoscut faptele
În cursul urmăririi penale, inculpatul a refuzat inițial să dea declarații, prevalându-se de dreptul la tăcere. Ulterior, în martie 2026, acesta a recunoscut acuzațiile formulate de procurori.
Medicul a susținut însă că are dificultăți în a-și aminti detaliile faptelor din cauza tratamentului medicamentos urmat pentru depresie. O expertiză medico-legală psihiatrică efectuată în cauză a concluzionat că inculpatul avea discernământ la momentul comiterii faptelor și poate răspunde penal.
Raportul medico-legal a arătat că acesta suferă de sindrom depresiv, însă nu se impune internarea medicală sau aplicarea unor măsuri de siguranță.
În camera preliminară, inculpatul nu a formulat cereri sau excepții privind legalitatea probelor ori a urmăririi penale.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat că rechizitoriul respectă toate condițiile prevăzute de lege și că probele au fost administrate legal.
Prin urmare, instanța a dispus începerea judecății propriu-zise în dosarul de corupție.
Decizia Tribunalului Alba poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
