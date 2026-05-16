Cum pot verifica șoferii online punctele de penalizare și istoricul rutier. Cum afli dacă riști suspendarea permisului

Șoferii din România au acum posibilitatea de a verifica rapid, online, ce puncte de penalizare au acumulat și ce sancțiuni rutiere figurează în evidențele oficiale, toate acestea direct prin platforma digitală a Ministerului Afacerilor Interne.

Prin intermediul HUB MAI, conducătorii auto pot verifica dacă au puncte active, ce abateri apar în sistem și dacă se apropie de limita care poate duce la suspendarea permisului de conducere.

Cum funcționează platforma HUB MAI

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice prin dezvoltarea platformei HUB MAI, unde cetățenii pot accesa rapid mai multe informații administrative importante.

Potrivit instituției, serviciul este disponibil permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar accesul se face direct din contul personal al utilizatorului.

„Prin serviciile disponibile online, posesorii de permis de conducere pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și pot verifica punctele de penalizare acumulate”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Reprezentanții MAI susțin că această soluție reduce aglomerația de la ghișee, scurtează timpul de obținere a informațiilor și simplifică relația dintre cetățean și administrație.

Când se suspendă permisul

Conform legislației rutiere, punctele de penalizare sunt aplicate pentru diferite abateri la regimul circulației.

Dacă un șofer acumulează 15 puncte de penalizare în decurs de 6 luni, dreptul de a conduce este suspendat pentru o perioadă de 30 de zile.

De aceea, verificarea constantă a situației din evidențele oficiale poate ajuta șoferii să evite surprize neplăcute și să știe exact în ce situație se află.

Pașii pentru verificarea punctelor de penalizare

Pentru a verifica istoricul rutier și punctele acumulate, șoferii trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

-accesează platforma HUB MAI

-se autentifică în contul personal

-intră în secțiunea „Șoferi și vehicule”

-selectează opțiunea „Istoric sancțiuni rutiere”

-transmit solicitarea online

-consultă informațiile despre permisul de conducere și punctele de penalizare

Potrivit MAI, istoricul sancțiunilor rutiere include abaterile active aflate în evidențele oficiale privind permisele reținute și sancțiunile aplicate conducătorilor auto, conform prevederilor legale în vigoare.

Astfel, șoferii nu mai sunt nevoiți să meargă fizic la ghișee pentru a afla dacă au puncte de penalizare sau dacă permisul lor se apropie de suspendare.

