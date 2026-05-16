Ştirea zilei

VIDEO | Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței lor în trafic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 56 de minute

în

De

Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței lor în trafic

Sâmbătă, 16 mai 2026, are loc o nouă campanie de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor în trafic, intitulată sugestiv ”Respect în trafic”.

Anul acesta evenimentul a ajuns la cea de-a XV-a ediție, fiind adresat tuturor motocicliștilor. Plecarea s-a făcut din Dej, cu opriri în mai multe orașe, urmând să se finalizeze la Sebeș.

,,Sâmbătă, pe 16 mai, vă invităm la cea de-a XV-a ediție a marșului ,,Respect în Trafic”. Plecăm la ora 11:00 din Dej și trecem prin Turda, Aiud, Alba Iulia și Cugir, până la Sebeș. Ne vedem pe 2 roți!”, au transmis organizatorii înainte de începerea marșului moto.

Traseul complet Marș Moto ”Respect în trafic” 2026

  • DEJ — 11:00 Sala Sporturilor
  • TURDA — 13:30 Parcul Municipal
  • AIUD — 14:45 Piața Iuliu Maniu
  • ALBA IULIA — 16:30 Carolina Mall
  • CUGIR — 17:45 Piața Consiliului Europei (Halta Cugir)
  • SEBES — 18:30 Autogara — închiderea paradei

,,Evenimentul este organizat și susținut de 24 cluburi moto prietene. Marșul se va opri în fiecare oraș, iar oricare motociclist este binevenit să se alăture. Respect în trafic înseamnă viață!”, au mai transmss bikerii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toată lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate cu mândrie și tradiție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

16 mai 2026

De

Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toată lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate cu mândrie și tradiție  Cea de-a treia ediție a Paradei Coșarilor are loc sâmbătă, 16 mai 2026, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Coșari din toată țara și din străinătate se întâlnesc în inima […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Femeie din Aiudul de Sus, înșelată cu peste 50.000 de lei: Escrocii au făcut-o să acceseze un credit bancar. Cum au reușit să o convingă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

16 mai 2026

De

Femeie din Aiudul de Sus, înșelată cu peste 50.000 de lei: Escrocii au făcut-o să acceseze un credit bancar. Cum au reușit să o convingă O femeie, de 50 de ani, din Aiudul de Sus, a fost înșelată de persoane necunoscute să transfere suma de 24.404 lei către adrese de portofele electronice , prin intermediul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

15 mai 2026

De

ALERTĂ în Alba: Adolescent de 17 ani, din Tăuți, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit Un adolescent de 17 ani, din Tăuți, a fost dat dispărut de familie după ce a plecat de 2 zile de la domiciliu și nu a mai revenit. Polițiștii […]

Citește mai mult