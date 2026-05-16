VIDEO | Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței lor în trafic

Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței lor în trafic

Sâmbătă, 16 mai 2026, are loc o nouă campanie de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor în trafic, intitulată sugestiv ”Respect în trafic”.

Anul acesta evenimentul a ajuns la cea de-a XV-a ediție, fiind adresat tuturor motocicliștilor. Plecarea s-a făcut din Dej, cu opriri în mai multe orașe, urmând să se finalizeze la Sebeș.

,,Sâmbătă, pe 16 mai, vă invităm la cea de-a XV-a ediție a marșului ,,Respect în Trafic”. Plecăm la ora 11:00 din Dej și trecem prin Turda, Aiud, Alba Iulia și Cugir, până la Sebeș. Ne vedem pe 2 roți!”, au transmis organizatorii înainte de începerea marșului moto.

Traseul complet Marș Moto ”Respect în trafic” 2026

DEJ — 11:00 Sala Sporturilor

TURDA — 13:30 Parcul Municipal

AIUD — 14:45 Piața Iuliu Maniu

ALBA IULIA — 16:30 Carolina Mall

CUGIR — 17:45 Piața Consiliului Europei (Halta Cugir)

SEBES — 18:30 Autogara — închiderea paradei

,,Evenimentul este organizat și susținut de 24 cluburi moto prietene. Marșul se va opri în fiecare oraș, iar oricare motociclist este binevenit să se alăture. Respect în trafic înseamnă viață!”, au mai transmss bikerii.

