Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)

Alba este primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) pe portalul național de Date Locale. 

„Planificarea strategică a dezvoltării teritoriale a Albei a presupus o muncă titanică. Vreau doar să vă gândiți că au fost necesare nu mai puțin de 50 DE AVIZE!

Pentru primării și consilii locale, PATJ reprezintă baza de corelare a planurilor urbanistice generale și zonale cu viziunea de ansamblu a județului.

Documentul oferă repere clare privind organizarea rețelei de localități, dezvoltarea infrastructurii de transport, protejarea zonelor naturale și valorificarea patrimoniului construit. Astfel, se evită dezvoltările fragmentate sau contradictorii și se creează premisele unei creșteri echilibrate, în care investițiile locale se aliniază obiectivelor județene și regionale”, a explicat Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

„Prevederile noului PATJ Alba devin obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism de rang inferior (PUG, PUZ, PUD). De asemenea, PATJ-ul se actualizează la un interval de 10 ani.

Felicit toți colegii alături de care am lucrat la acest important proiect dedicat cetățenilor și autorităților din județul nostru”, a precizat Marius Hațegan.

Documentația poate fi accesată AICI.

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba și vicepreședinte în Consiliul Județean Alba, a publicat, astăzi, 11 mai 2026, o postare prin care transmite că partidul din care face parte respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD.

FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”

Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună" „Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, și-au asumat un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care și-au întemeiat guvernarea comună", a anunțat, în seara zilei de joi, 7 mai 2026, președintele […]

Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”

Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție" Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat joi, 7 mai 2026, într-o postare în mediul online, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar […]

