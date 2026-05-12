Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)

Alba este primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) pe portalul național de Date Locale.

„Planificarea strategică a dezvoltării teritoriale a Albei a presupus o muncă titanică. Vreau doar să vă gândiți că au fost necesare nu mai puțin de 50 DE AVIZE!

Pentru primării și consilii locale, PATJ reprezintă baza de corelare a planurilor urbanistice generale și zonale cu viziunea de ansamblu a județului.

Documentul oferă repere clare privind organizarea rețelei de localități, dezvoltarea infrastructurii de transport, protejarea zonelor naturale și valorificarea patrimoniului construit. Astfel, se evită dezvoltările fragmentate sau contradictorii și se creează premisele unei creșteri echilibrate, în care investițiile locale se aliniază obiectivelor județene și regionale”, a explicat Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

„Prevederile noului PATJ Alba devin obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism de rang inferior (PUG, PUZ, PUD). De asemenea, PATJ-ul se actualizează la un interval de 10 ani.

Felicit toți colegii alături de care am lucrat la acest important proiect dedicat cetățenilor și autorităților din județul nostru”, a precizat Marius Hațegan.

