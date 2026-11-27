Elev de 14 ani, reținut în județul vecin: Ar fi ameninţat un profesor în timpul orelor

Un elev în vârstă de 14 ani, de la o școală din Cluj-Napoca, a fost reținut joi, după ce ar fi amenințat un profesor în timpul programului școlar.

,,La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 10.00, poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Poliţie Cluj-Napoca au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că un cadru didactic dintr-o unitate de învăţământ, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost ameninţat de către un elev, în incinta instituţiei”, a transmis, joi seară, IPJ Cluj.

După verificări, poliţiştii au stabilit că, în intervalul orar 09.30-10.00, în timpul programului de lucru, cadrul didactic ar fi fost abordat de un elev, care i-ar fi adresat expresii jignitoare şi ameninţări cu acte de violenţă.

Poliţiştii au identificat elevul, un minor de 14 ani, din municipiul Cluj-Napoca. În urma administrării probatoriului, faţă de minorul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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