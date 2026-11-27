Elev de 14 ani, reținut în județul vecin: Ar fi ameninţat un profesor în timpul orelor
Elev de 14 ani, reținut în județul vecin: Ar fi ameninţat un profesor în timpul orelor
Un elev în vârstă de 14 ani, de la o școală din Cluj-Napoca, a fost reținut joi, după ce ar fi amenințat un profesor în timpul programului școlar.
,,La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 10.00, poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Poliţie Cluj-Napoca au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că un cadru didactic dintr-o unitate de învăţământ, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost ameninţat de către un elev, în incinta instituţiei”, a transmis, joi seară, IPJ Cluj.
După verificări, poliţiştii au stabilit că, în intervalul orar 09.30-10.00, în timpul programului de lucru, cadrul didactic ar fi fost abordat de un elev, care i-ar fi adresat expresii jignitoare şi ameninţări cu acte de violenţă.
Poliţiştii au identificat elevul, un minor de 14 ani, din municipiul Cluj-Napoca. În urma administrării probatoriului, faţă de minorul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.
Cercetările sunt continuate de poliţişti, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 28 decembrie 2026: Va ninge de Crăciun? Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 28 decembrie 2026: Va ninge de Crăciun? Prognoza meteo pe 4 săptămâni Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în întreaga ţară în primele două săptămâni din decembrie, iar în săptămâna 14 – 21 decembrie 2026 vremea va rămâne mai rece decât în mod obişnuit în […]
Avertismentul transmis de un cunoscut economist din România: ,,Rămâne un singur mod să reduci dobânzile: să vină o criză financiară”
Avertismentul transmis de un cunoscut economist din România: ,,Rămâne un singur mod să reduci dobânzile: să vină o criză financiară” Economistul Radu Georgescu avertizează asupra riscului unei noi crize financiare globale, pe fondul creșterii datoriei publice a Statelor Unite și al sumelor uriașe pe care administrația americană le plătește pentru dobânzi. Într-o analiză publicată pe […]
Pensii în România: Cine va plăti nota îmbătrânirii populației? Deficitul pentru pensii şi sănătate ar putea depăşi 7% din PIB în 2035
Pensii în România: Cine va plăti nota îmbătrânirii populației? Deficitul pentru pensii şi sănătate ar putea depăşi 7% din PIB în 2035 România riscă să se confrunte cu o presiune majoră asupra finanţelor publice în următorul deceniu. Necesarul suplimentar de finanţare pentru pensiile publice, sistemul de sănătate şi serviciile de îngrijire de lungă durată ar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Elev de 14 ani, reținut în județul vecin: Ar fi ameninţat un profesor în timpul orelor
Elev de 14 ani, reținut în județul vecin: Ar fi ameninţat un profesor în timpul orelor Un elev în vârstă...
Cum va fi vremea în România până în 28 decembrie 2026: Va ninge de Crăciun? Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 28 decembrie 2026: Va ninge de Crăciun? Prognoza meteo pe 4 săptămâni...
Știrea Zilei
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților Alba Iulia va marca...
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României Premierul României, Luca Niculescu,...
Curier Județean
Alba Iulia: Restricții de parcare de Ziua Națională 2026, pe mai multe străzi. Arterele vizate
Alba Iulia: Restricții de parcare de Ziua Națională 2026, pe mai multe străzi. Arterele vizate Poliția Locală Alba Iulia îi...
Foto | Cabinetul Stomatologic Școlar din Cugir și-a redeschis porțile după o amplă modernizare: Servicii gratuite pentru copii și tineri
Cabinetul Stomatologic Școlar din Cugir și-a redeschis porțile după o amplă modernizare: Servicii gratuite pentru copii și tineri Copiii și...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
27 noiembrie 2026: 141 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, unul dintre întemeietorii romanului românesc modern
27 noiembrie 2026: 141 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, unul dintre întemeietorii romanului românesc modern La 27...
27 noiembrie 2026: 86 de ani de la asasinarea istoricului Nicolae Iorga. O personalitate fundamentală a culturii române, ucisă în vremuri de teroare politică
27 noiembrie 2026: 86 de ani de la asasinarea istoricului Nicolae Iorga. O personalitate fundamentală a culturii române, ucisă în...