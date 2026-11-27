Cabinetul Stomatologic Școlar din Cugir și-a redeschis porțile după o amplă modernizare: Servicii gratuite pentru copii și tineri

Copiii și tinerii din Cugir beneficiază, începând din această perioadă, de servicii stomatologice gratuite într-un cabinet modernizat și dotat cu aparatură de ultimă generație. Cabinetul medical școlar și stomatologic, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 6, în apropierea Spitalului Orășenesc Cugir, a revenit în circuitul medical comunitar în urma unei investiții menite să îmbunătățească accesul la servicii de sănătate orală.

Proiectul a fost realizat prin intermediul Direcției de Asistență Socială Cugir, cu sprijinul administrației publice locale. Cu prilejul redeschiderii, primarul orașului, Adrian Teban, și Silviu Samoilescu, director în cadrul Serviciului de Asistență Socială Cugir, au vizitat cabinetul și au discutat cu specialiștii implicați despre lucrările efectuate, dotările achiziționate și beneficiile pe care noul spațiu le va aduce comunității.

Serviciile stomatologice gratuite se adresează preșcolarilor, elevilor și studenților cu domiciliul în orașul Cugir, dar și celor din localitățile apropiate în care nu funcționează cabinete medicale școlare. De asemenea, cabinetul vine în sprijinul copiilor și tinerilor din medii defavorizate, precum și al celor cu nevoi speciale de îngrijire stomatologică.

Potrivit reprezentanților administrației locale, în anul școlar 2026-2027, toți cei 2.328 de copii din Cugir beneficiază de examinări periodice de triaj, iar anual cel puțin 750 de copii și tineri apelează în mod obișnuit la serviciile cabinetului.

Prevenție și tratamente stomatologice gratuite

Activitatea cabinetului este orientată atât spre prevenirea afecțiunilor dentare și depistarea timpurie a problemelor de sănătate orală, cât și spre tratarea acestora. Printre serviciile oferite se numără consultațiile stomatologice, evaluarea sănătății orale, procedurile de profilaxie a cariilor, tratamentul cariilor dentare și intervențiile de mică chirurgie dento-alveolară, inclusiv extracții și incizii pentru drenajul abceselor.

Programul consultațiilor este următorul:

*Luni, miercuri și vineri: 09:00-14:00;

*Marți și joi: 14:00-19:00.

Consultațiile se desfășoară exclusiv pe bază de programare prealabilă, la numărul de telefon 0773 700 545.

În cazul pacienților minori, accesul la tratamente se realizează numai în baza consimțământului informat, semnat de părinte sau de reprezentantul legal. Totodată, părinții și unitățile de învățământ sunt informați anual cu privire la manoperele preventive și curative care pot fi efectuate, în conformitate cu prevederile legale.

Investiție de aproximativ 178.000 de lei în infrastructura medicală

Modernizarea cabinetului a presupus lucrări ample de reabilitare și amenajare, inclusiv instalarea unui sistem de încălzire, reconfigurarea spațiilor de lucru, amenajarea sălii de așteptare și a cabinetului școlar, precum și înlocuirea mobilierului și a echipamentelor stomatologice.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 178.000 de lei. Elementul central al noii dotări este unitul dentar modern, în valoare de 65.000 de lei, echipat cu lampă scialitică, consolă cu instrumentar și monitor. Designul ergonomic și finisajele atent alese urmăresc inclusiv reducerea anxietății copiilor în timpul consultațiilor.

Activitatea medicală se desfășoară cu respectarea normelor privind igiena, dezinfecția și sterilizarea instrumentarului, fiind utilizate materiale și produse stomatologice de calitate.

Un medic originar din Cugir, în slujba sănătății orale a copiilor

Serviciile medicale sunt asigurate de dr. Roxana-Elena Valuch, medic specialist în stomatologie generală, originară din Cugir și absolventă a Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Cu o experiență profesională de opt ani, medicul îmbină pregătirea de specialitate cu o atenție deosebită acordată nevoilor copiilor și importanței educației pentru sănătate orală încă de la cele mai fragede vârste.

sursa: Primăria Cugir

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