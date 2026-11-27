27 noiembrie 2026: 86 de ani de la asasinarea istoricului Nicolae Iorga. O personalitate fundamentală a culturii române, ucisă în vremuri de teroare politică

La 27 noiembrie 2026 se împlinesc 86 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga, istoric, profesor universitar, scriitor, om politic și fost prim-ministru al României. Una dintre cele mai importante personalități ale culturii românești din secolul al XX-lea, Iorga a fost ucis în noaptea de 27 noiembrie 1940, într-un episod dramatic al violențelor politice care au marcat România în timpul regimului național-legionar.

Moartea sa a reprezentat nu doar pierderea unui savant de anvergură europeană, ci și unul dintre cele mai grave atentate asupra vieții intelectuale și asupra libertății de exprimare din istoria României moderne.

De la Botoșani, în istoria culturii europene

Născut la 17 ianuarie 1871, la Botoșani, Nicolae Iorga s-a remarcat încă din tinerețe printr-o capacitate intelectuală ieșită din comun. A urmat studii universitare la Iași, continuându-și pregătirea în străinătate, la Paris, Berlin și Leipzig.

A devenit profesor universitar la Universitatea din București și membru titular al Academiei Române, în 1911. Activitatea sa științifică a acoperit un domeniu impresionant: istoria românilor, istoria universală, istoria literaturii, istoria Bisericii, istoria artei și a civilizațiilor europene.

Printre lucrările sale de referință se numără:

*„Istoria românilor”, o amplă sinteză în zece volume;

*„Istoria lui Ștefan cel Mare”;

*„Istoria Bisericii române și a vieții religioase a românilor”;

*„Istoria literaturii românești”;

*numeroase studii dedicate istoriei sud-estului european și relațiilor dintre popoare.

A fost, totodată, un publicist prolific, fondator și colaborator al numeroaselor publicații, între care ziarul „Neamul românesc”, apărut în 1906.

În 1937 a fost înființat Institutul pentru Studiul Istoriei Universale, instituție concepută și condusă de Iorga, care avea să devină ulterior Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române.

Un intelectual implicat în viața publică

Nicolae Iorga nu a fost doar un om de bibliotecă. A participat activ la viața politică și instituțională a României, susținând proiectul unității naționale și dezvoltarea educației și culturii.

A fost deputat, senator, ministru al Instrucțiunii Publice și prim-ministru al României între 1931 și 1932, în timpul domniei regelui Carol al II-lea.

În plan politic, a intrat în conflict cu Mișcarea Legionară, criticând extremismul și violența politică. Conflictul s-a accentuat după ce, în 1938, o plângere formulată de Iorga împotriva lui Corneliu Zelea Codreanu, în urma unei scrisori considerate calomnioase, a fost folosită în contextul procesului și condamnării liderului legionar.

După uciderea lui Codreanu și a altor legionari, în noiembrie 1938, Iorga a devenit, în ochii unei părți a mișcării legionare, unul dintre oamenii considerați responsabili pentru evenimente. Această ostilitate a contribuit la transformarea sa într-o țintă a răzbunării politice.

Răpirea și asasinarea – un episod tragic al anului 1940

Anul 1940 a fost unul dintre cei mai dramatici din istoria României. Pierderile teritoriale, abdicarea regelui Carol al II-lea, instaurarea statului național-legionar și radicalizarea violenței politice au creat un climat de insecuritate și teroare.

În acest context, Nicolae Iorga se afla la vila sa din Sinaia. În seara zilei de 26 noiembrie 1940, potrivit reconstituirii Muzeului Național de Istorie a României, un grup de legionari l-a ridicat de la domiciliu, sub pretextul că trebuie să fie dus la București pentru un interogatoriu.

Istoricul a plecat fără să știe că nu se va mai întoarce.

În dimineața zilei de 27 noiembrie 1940, trupul său a fost descoperit în apropierea localității Strejnicu, județul Prahova, pe drumul dintre Ploiești și Strejnic. Fusese împușcat cu nouă gloanțe.

Documentele și obiectele personale păstrate la Muzeul Național de Istorie a României, inclusiv piese perforate de gloanțe, constituie mărturii materiale ale crimei.

Trebuie menționat că unele relatări istorice și documente plasează ridicarea sau uciderea sa în noaptea de 26 spre 27 noiembrie, iar altele indică ziua de 27 noiembrie. Diferențele țin de cronologia evenimentelor și de modul în care este consemnat momentul asasinatului.

Reacția societății și ecoul internațional

Asasinarea lui Nicolae Iorga a provocat consternare în mediile intelectuale din România și din străinătate. Regimul vremii a împiedicat reflectarea liberă a crimei în presa românească, însă vestea a depășit rapid granițele țării.

Potrivit documentării Muzeului Național de Istorie a României, 47 de universități și academii europene au organizat manifestări de comemorare, au arborat drapelele în bernă și au dedicat momente speciale memoriei istoricului român.

În aceleași zile de violență politică, a fost asasinat și economistul și omul politic Virgil Madgearu, una dintre personalitățile importante ale vieții publice românești. Cele două crime au rămas legate de episodul represiunii și al răzbunărilor politice din noiembrie 1940.

O moștenire care nu poate fi ștearsă

La 86 de ani de la dispariția sa, Nicolae Iorga rămâne o personalitate de referință a istoriografiei românești și europene.

Dimensiunea operei sale este impresionantă: peste 1.000 de volume, 12.755 de articole și studii și aproape 5.000 de recenzii, potrivit datelor consemnate în documentarea AGERPRES pe baza dicționarelor Academiei Române.

Moștenirea sa continuă prin Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, prin Casa Memorială de la Botoșani și prin instituțiile și centrele culturale care îi poartă numele.

Dincolo de activitatea sa politică, de controversele epocii și de numeroasele sale preocupări intelectuale, rămâne imaginea unui savant care și-a dedicat viața cercetării, educației și cunoașterii istoriei.

sursa: Agerpres, Muzeul Național de Istorie a României, Academia Română

Secțiune Știri sub articolul principal